Deliormanlı oyuncuları kimler? Deliormanlı konusu ne?

2016 yılında vizyona giren Deliormanlı filmi izleyiciyle buluşuyor. 2 Temmuz Cuma akşamı saat 20:00’de Tv8 ekranlarında yayınlanan filmin konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Gürkan Uygun gibi isimler yer alıyor. Bir boksörün başından geçen olayları dramatik bir dille anlatan film izleyenlerin beğenisini kazanacağa benziyor. İşte Deliormanlı filmi konusu ve oyuncuları

DELİORMANLI KONUSU

“Deliormanlı” lakabıyla bilinen Savaş Türkyılmaz, Avrupa şampiyonluğu olan milli bir boksördür. Eşini kaybettikten sonra ringleri terk eden Deliormanlı, gerçekten sırra kadem basar. Fakat annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi masrafları kabarmıştır. Para bulmak adına ringlere geri dönme kararı alır. Hülya Yiğit ile Deliormanlı'nın arkasındaki hikayeyi merak ederek Savaş'ın peşine düşen bir televizyon gazetecisidir. Deliormanlı büyük final maçına hazırlanırken onun ve Hülya’nın bu yoldaki en büyük engeli ise ünlü menajer ve mafya babası Tahsin Kara’dır... Başrollerini Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Gürkan Uygun'un paylaştığı filmin yönetmenliğini Murat Şeker üstlenirken, senaryo da Şeker ile yine Ali Tanrıverdi'nin imzası var...

DELİORMANLI OYUNCULARI

Sarp Levendoğlu

Birce Akalay

Gürkan Uygun

Danny Williams

Sema Poyraz

Yücel Erten

Hakan Bilgin

Murat Serezli