Dedemin İnsanları konusu nedir? Dedemin İnsanları oyuncuları kimdir?

Dedemin İnsanları’nın konusu ve oyuncuları araştırılan konuların başında yer alıyor. 2011 yılında yayınlanan Dedemin İnsanları filminin yönetmen koltuğunda ise Babam ve Oğlum, Issız Adam gibi Türk sinemasında yer edinen filmler ile tanınan Çağan Irmak oturuyor. İzleyiciler Dedemin İnsanları’nda, soyunun Yunan adalarına dayanması nedeniyle dışlanan Ozan’ın hikâyesine tanık olurken Mehmet Bey’in anlatıları ile derin bir geçmişe tanık olacaklar. Dedemin İnsanları hakkında her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

DEDEMİN İNSANLARI KONUSU

Ozan, Ege'nin sevimli ve küçük bir sahil kentinde geniş ailesiyle yaşayan 10 yaşında bir çocuktur. Ailesinin kökenleri şimdi Yunanistan'a bağlı olan Girit adasına dayanmaktadır ve dedesi Mehmet Bey zamanında mübadele ile Türkiye'ye göçmek durumunda kalan Giritli bir göçmendir. Bu yüzden mahallede Ozan'a arkadaşları "gâvur" diye seslenmektedir. Dışlanmaktan korkan Ozan ise gâvurluğu reddederek "Biz Türküz!" diye ailesine ve dedesine kafa tutar.

Yaşadıkları kasabanın saygın eşrafından olan Mehmet Bey ise çevresindeki herkese el uzatan, yardımsever biriyken torununun bu hırçın haline üzülmektedir. Kendisi henüz 7 yaşında küçük bir çocukken Giritten İzmir'e göç etmek zorunda kalan Mehmet Bey, şimdi torununa atalarının geçmişini, doğduğu toprakları ve içinde sakladığı özlemi Ege'nin mavi sularına bıraktığı şişelerle anlatacaktır...

DEDEMİN İNSANLARI OYUNCULARI

Çağan Irmak, Babam ve Oğlum ile çok başarılı olduğu sulara, Dedemin İnsanları ile geri dönüyor. Çekimleri yaz aylarında tamamlanan filmin oyuncu kadrosunda başta Çetin Tekindor, Hümeyra, Mert Fırat ve Yiğit Özşener olmak üzere birçok ünlü isim yer alıyor...

ÇETİN TEKİNDOR KİMDİR?

Çetin Tekindor kimdir? Çetin Tekindor, (d. 16 Temmuz 1945 [1], Sivas), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine Hep Vatan İçin oyunu ile giriş yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda “Sahne ve Diksiyon” dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yıllarında yayınlanan ‘McMillan ve Karısı’ dizisindeki, Rock Hudson’ın oynadığı Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı’nın yönettiği 1983 yapımı Küçük Ağa filmiyle çok tanınan bir sima oldu.

Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu’nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT’de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (dizi) (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikâyesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.

Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma ‘da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003 yılında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit’in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı.

Bunlardan ilki 5 farklı Türk yönetmeninin 5 farklı öyküye imza attığı Anlat İstanbul, diğeri ise Türkiye’de çok büyük bir gişe başarısı elde eden, Çağan Irmak’ın yönettiği Babam ve Oğlum ‘du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi’yi canlandırdığı bu film, Tekindor’a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde ve 13. ÇASOD Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir.

EZGİ MOLA KİMDİR?

29 Mart 1983, İstanbul doğumlu olan Ezgi Mola 2000 yılında Akademi İstanbul'da eğitimine başladı. Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel'den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel'in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı.

2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı.

2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu. Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu.

2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı.

Ödülleri:

2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Canım Ailem

2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Hayatımın Kadınısın

Ezgi Mola'nın rol aldığı filmler:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Lerzan Berrak)

2017 – Maide'nin Altın Günü (Maide)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Efsun)

2015 – Kocan Kadar Konuş (Efsun)

2013 – Patron Mutlu Son İstiyor (Eylül)

2013 – Soğuk (Boncuk)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi

2013 – Celal ile Ceren (Ceren)

2012 – Pazarları Hiç Sevmem

2011 – Dedemin İnsanları (Fatma)

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Jülide)

2010 – Veda (Latife Hanım)

2006 – Hayatımın Kadınısın (Ahu)

2005 – Organize İşler (Berrak)

Ezgi Mola'nın rol aldığı diziler:

2012 – Kötü Yol (Leman Aksular)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Hazal)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Ayşe)

2008-2010 – Canım Ailem (Feride)

2008 – Sınıf (Esra)

2008 – Kolay Gelsin (Kezo)

2007 – Senden Başka (Hayriye)

2005-2006 – Hırsız Polis (Gülay)

2004 – Görünmez Adam

2004 – Sevinçli Haller

2003 – Sultan Makamı (Seda)

2002 – Unutma Beni (Seda)

2000 – Karate Can

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

9 Kasım 1981 doğumlu Gökçe Bahadır 2011 yılında aktif olarak başladığı oyunculuk kariyerini halen devam ettirmektedir. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan oyuncu, Akademi İstanbul’dan önce Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de oyunculuk eğitimi almıştır.

FM'de radyo programı sunarak meslek hayatına atılan oyuncu, farklı radyo kanallarında da çalışmıştır. Rol aldığı dizilerde değişik karakterleri başarıyla canlandıran Gökçe Bahadır, güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Akrep burcunda olan sanatçı burcunun tüm özelliklerini taşımakta ve sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak toplum bilincinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Akademi İstanbul'da tamamladığı Radyo Televizyon eğitiminin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de oyunculuk eğitimi olan sanatçı, rol aldığı dizi ve filmlerde adından bolca söz ettirmiştir. Ali Sunal ile kısa bir süre evli kalan oyuncu 2012 tarihinde boşanmıştır. Şu an eski rol arkadaşı Caner Cindoruk ile adı aşk dedikodularında yer alan genç oyuncu güzelliğiyle herkesi büyülemektedir. 2012 yılında Bilkent Üniversitesi tarafından verilen En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü Dedemin İnsanları filminde sergilediği başarılı performans ile kazanmıştır. Oyuncu 2013 yılında da İnternet Medyası ödüllerinde En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ödülünü Kayıp Şehir isimli dizideki rolü ile kazanmıştır.

Gökçe Bahadır’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Oya)(TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Bahar) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Uykusu (Yonca) (Sinema filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Neriman) (Sinema filmi)

2013 – Aramızda Kalsın (Yadigar Yıldız) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Aysel) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Sinema filmi)

2011 – Sensiz Olmaz (Begüm) (TV Dizisi)

2006-2010 – Yaprak Dökümü (Leyla) (TV Dizisi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Kadife) (Sinema filmi)

2004 – Yol Palas Cinayeti

2004 – Hayat Bilgisi (Törpü Yeliz) (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)

Ödülleri

2012 – Bilkent Üniversitesi, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

MERT FIRAT KİMDİR?

Şahabettin Mert Fırat, 10 Ocak 1981 yılında Ankara’da doğmuştur. Aslen Antakyalıdır. Babası 1980'li, yılların tanınmış arabesk sanatçılarından Nihat Fırat’tır. Liseyi bitirdikten sonra İsveç’te radyo ve televizyon eğitimi almıştır. Ardından Türkiye’ye dönerek Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Mert Fırat; Aşk ve Gurur, İntikam, Bir Ömür Yetmez, Atlıkarınca, Kapalıçarşı, Yersiz Yurtsuz, Hayattan Korkma ve İşte Benim dizilerinde rol almıştır.

Mert Fırat ayrıca, Bir Varmış Bir Yokmuş, Erkek Tarafı, Atlıkarınca ve Başka Dilde Aşk isimli filmlerin senaristliğini üstlenmiştir.

Mert Fırat, şimdilerde Star TV’de yayınlanan; kadrosunda Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Tülin Özen, Ferit Aktuğ, Yıldıray Şahinler, Selim Bayraktar, Hayal Köseoğlu, Duygu Sarışın ve Tansu Biçer gibi isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosunda yer almakta ve Serhan karakterini canlandırmaktadır.

2018 yılında iş adamı Önder Fırat'ın kızı sosyetik güzel İdil Fırat ile evli olan Mert Fırat, 1.81 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Mert Fırat’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Antonius ile Kleopatra – Oyun Atölyesi)

2008-2012 – Testosteron – Oyun Atölyesi

2006-2007 – Hırçın Kız – Oyun Atölyesi

2004-2005 – Atları da Vururlar – Ankara Devlet Tiyatrosu

2003-2004 – Palyaço Prens – Ankara Devlet Tiyatrosu

2002-2003 – Şeyh Bedrettin – Ankara Devlet Tiyatrosu

1999-2000 – Hastalık Hastası – Söder Theatre

Mert Fırat’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – Ufak Tefek Cinayetler (Serhan Aksak) (TV Dizisi)

2017 – Yol Ayrımı (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Kenan) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Kadir) (TV Dizisi)

2015 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Ozan) (Sinema Filmi)

2014 – Gece (Yusuf) (Sinema Filmi)

2014 – The Water Diviner (Ordu Görevlisi)

2013 – Erkek Tarafı Testosteron (Tankut)

2013-2014 – İntikam (Emre Arsoy) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Rüştü Onur) (Sinema Filmi)

2011 – Beni Unutma (Sinan) (Sinema Filmi)

2011 – Devrimden Sonra (Köylü Genç) (Sinema Filmi)

2011 – Dedemin İnsanları (Hasan) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Ali Akyol)

2011 – Beni Unutma (Sinan) (Sinema Filmi)

2010 – Atlıkarınca (Erdem) (Sinema Filmi)

2009-2010 – Kapalıçarşı (Arda Güler) (TV Dizisi)

2009 – Başka Dilde Aşk (Onur) (Sinema Filmi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Hüseyin) (TV Dizisi)

2007 – Hayattan Korkma (Engin) (Sinema Filmi)

2006 – Evet Benim (Ali) (TV Dizisi)

2006-2008 – Binbir Gece (Burak İnceoğlu) (TV Dizisi)

2000 – Bizim Evin Halleri (Bora) (TV Dizisi)

Senaryoları:

2010 – Atlı karınca

2009 – Başka Dilde Aşk

Ödülleri:

2007 – 2. Arda Kanpolat Oyunculuk Ödülü, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı / Hırçın Kız

2010 – 21. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu / Umut Veren En İyi Senaryo – Başka Dilde Aşk

2010 – 4. Yeşilçam Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Başka Dilde Aşk

2010 – 5. Kıbrıs Uluslararası Film Festivali, En İyi Senaryo / En İyi Erkek Oyuncu – Başka Dilde Aşk

2010 – 15. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Başka Dilde Aşk

2010 – 13. Berdyansk Film Festivali, Umut Vaad Eden Genç Oyuncu – Başka Dilde Aşk

2010 – 47. Antalya Altın Portakal Uluslararası Film Festivali, En İyi Senaryo – Atlıkarınca