Burak Dakak kimdir? Çukur'da mı oynayacak?

Burak Dakak kimdir? Çukur'a Akın Koçovalı olarak mı girecek? soruları internette Show TV'nin dizisi Çukur’a katılacağı iddialarının ardından hızla arttı. Peki, 1998 Ankara doğumlu olan Burak Dakak kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

BURAK DAKAK KİMDİR?

Genç oyuncu Burak Dakak, son olarak geçtiğimiz haftalarda final yapan Gülperi isimli dizide oynamıştı. Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen gibi isimlerin bulunduğu Gülperi'de büyük çıkış yakalamıştı. Burak Dakak, geçen sezon ise TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

BURAK DAKAK’IN ÖZGEÇMİŞİ

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Burak Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır. Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi adlı dizide Hasan Taşkın karakterine hayat veren Burak Dakak, 1.67 metre boyunda, 60 kilo ve İkizler burcudur.





Burak Dakak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Gülperi (Hasan) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev) (TV Dizisi)

2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Onur) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Fevzi) (TV Dizisi)

2013 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2013 – Ekip (TV Dizisi)

2009 – Kendi Okulumuza Doğru

2009 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2009 – Ezel (TV Dizisi)

2008 – Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)



