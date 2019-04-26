Benimle Söyle şarkı yarışması ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği Benimle Söyle şarkı yarışması için heyecanlı geri sayım başladı. Ne zaman başlayacağı merak edilen Benimle Söyle şarkı yarışması jüri sayısı ve jürileri ile dikkat çekiyor. 100 jürinin yer alacağı yarışmada Birce Akalay jürilere liderlik ederken, programın sunuculuğunu ise Enis Arıkan üstlenecek. Şarkı performansı sergileyecek yarışmacılardan hangisi en fazla jüri üyesini kaldırırsa o yarışmaya devam edecek. Benimle Söyle şarkı yarışması hakkındaki her şey haberimizde…

BENİMLE SÖYLE ŞARKI YARIŞMASI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, dünyanın en yeni ve popüler şarkı yarışmalarından “All Together Now”, Türkiye’de

“Benimle Söyle” adıyla yakında Kanal D ekranında başlıyor.

Sunuculuğunu Enis Arıkan’ın yaptığı şarkı yarışması, 100 kişilik jürisiyle fark yaratacak. Birbirinden değerli jüri üyelerine ise Birce Akalay kaptanlık yapacak.

Program, yarışmacının şarkı söyleme ve sahne performansıyla karşısındaki 100 kişilik jüriyi etkilemesi, ayağa kaldırması ve kendisine eşlik ettirmesi üzerine kurulu. Yarışmacı, ayağa kaldırdığı her jüri için bir puan kazanacak ve en yüksek puan kazanan yarışmacılar finale gidecek.

BENİMLE SÖYLE YARIŞMASININ KURALLARI

Şarkı performansını sergileyen yarışmacılardan en çok jüri üyesini ayağa kaldıran kişi bir üst tura çıkıyor. Bunun için şarkı söyleyen yarışmacının 100 kişilik jüri üyelerini etkilemesi ve ayağa kaldırması gerekiyor. Yarışmacılar ayağa kaldırdığı her bir jüri için 1 puan alacak ve en fazla puan alan kişi finalist olacak.

Her bölümde 10 yarışmacı yeteneklerini sergileyecek. Şarkısı ve sesiyle en çok jüriyi ayağa kaldıran yarışmacı, adını finale yazdıracak. Geri kalan ikinci ve üçüncü olan kişiler kendi aralarında tekrardan yarışacak ve ikinci finalist belirlenecek.

Benimle Söyle’nin 100 kişiden oluşan jüri üyeleri arasında Ferman Akgül, Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, DJ Nikki Wild, Çağatay Akman gibi isimler bulunuyor.

YARIŞMANIN SUNUCUSU KİM?

Benimle Söyle yarışma programının sunuculuğunu Enis Arıkan yapacak. Arıkan 1983 yılında İstanbul’da doğdu ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı mezunudur. Ayrıca Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Performans bölümünde de eğitim almıştır.

Enis Arıkan, Aynalı Tahir, Genco, Gurbet Kadını, Yıldızların Altında, Jet Sosyete gibi yapımlarda da rol almıştır.

JÜRİ LİDERİ BİRCE AKALAY KİMDİR?

Birce Akalay normalde dizi ve sinema oyuncusudur. Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Akalay, Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2004’te Türkiye güzellik yarışmasına katılan Akalay, bu yarışmada 3. olmuştu. Sunuculuk ve spor spikerliği yapan Akalay, Senin Uğruna, Kader, Hayat Bazen Tatlıdır ve Siyah Beyaz Aşk dizilerinde de rol almıştır.

HER BÖLÜMDE 10 KİŞİ YARIŞACAK…

Her bölümde 10 yarışmacı, jüriyi ayağa kaldırmaya ve kendisine eşlik ettirmeye çalışacak. Gecenin en çok jüri üyesini ayağa kaldıran yarışmacısı finalist olacak. İkinci ve üçüncü başarılı yarışmacı ise, yeni bir performansla kendi aralarında mücadele edecek. Kazanan, birinciyle birlikte finalist olacak.

Dansçılardan ramazan davulcusuna, stilistlerden şan eğitmenlerine kadar kendi alanında uzmanların yer aldığı 100 kişilik jüri, müzik öğrencileri, öğretim üyeleri, müzisyenler ve şov dünyasının tüm kesimlerinden oluşacak.

İŞTE ALANINDA UZMAN JÜRİLER!

100 kişilik jüriden öne çıkan isimler ise şöyle; Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Kurtalan Ekspres’in kurucusu Ahmet Güvenç, Ayta Sözeri, Sattas grubunun solisti Orçun Sünear, duayen Türk müziği sanatçısı Melihat Gülses, gitarist Gür Akat, opera sanatçısı Cenk Bıyık, şarkıcı ve klip yönetmeni Metin Arolat, Dj Nikki Wild, operacı ikizler Sinem – Didem Balık, müzik prodüktörü Emrah Günkaya, stilist Çiğdem Doğu, trombon sanatçısı Su Doğan, sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, müzikal oyuncusu Nebi Birgi, türkücü Hüseyin Kağıt, müzik okulu yöneticisi ve TV programcısı Yelda Kırçuval ve her biri farklı yetenek ve performanslara sahip olan şarkıcılar; Nuri Harun Ateş, Gülçin Ergül, Çağatay Akman, Can Oflaz, Genco Ecer, Ödül Turan, Seçil Gür, Ekin Su, Eylül Çekirge…