Behzat Ç'nin yayın tarihi belli oldu. Yayın tarihinin açıklandığı diziden yayınlanan yeni tanıtım da geri sayım heyecanını artırdı. Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu ve sevilen pek çok karakterin geri döndüğü dizinin yepyeni maceraları, 25 Temmuz’dan itibaren BluTV’de başlıyor...

Herkesin merakla beklediği, Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yayın tarihi belli oldu. BluTV’nin özel yapımı olarak sevenleri ile buluşmaya hazırlanan dizinin ilk bölümü 25 Temmuz günü yayınlanacak.

İlk olarak 2011 yılında hayatımıza giren ve 3 sezon boyunca seyirciyi ekranlara kilitleyen, fenomen dizi ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi,’ 6 yıl sonra geri dönüyor. İnter Medya’nın yapımcılığını üstlendiği diziden beklenen müjdeli haber geldi. Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu ve sevilen pek çok karakterin geri döndüğü dizinin yepyeni maceraları, 25 Temmuz’dan itibaren BluTV’de başlıyor.

Yayın tarihinin açıklandığı diziden yayınlanan yeni tanıtım da geri sayım heyecanını artırdı. Behzat Ç. ile birlikte Şevket (Ege Aydan), Hayalet (İnanç Konukçu) ve Tahsin Müdür’ün (Eray Eserol) dertleştiği sahnede Behzat’ı Cinayet Büro’ya geri döndürme çabaları dikkat çekiyor.

Dizinin köklü kadrosundan pek çok ismin yer aldığı ve yeni yüzlerin de eklendiği ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, BluTV’deki yeni serüvenleriyle ekranlara hızlı bir dönüş yapacak. Serdar Akar’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Ercan Mehmet Erdem’in senaryosunu yazdığı fenomen dizi, şimdiden merak uyandırarak sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.