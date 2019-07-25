Behzat Ç ne zaman başlıyor? Behzat Ç hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Behzat Ç ne zaman başlıyor? arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Dizinin fragmanları yayınlandıkça izleyiceler daha da heyecanlandı. Behzat Amir rolüyle özdeşleşen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun yeniden başrolde olacağı ve eski kadrodan da birçok ismin yer alıyor. Fenomen dizi haline gelen Behzat Ç hangi kanalda, saat kaçta? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

BEHZAT Ç HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Behzat Ç. dizisinin yeni sezon bölümleri bugün başlayacak. Behzat Ç. Blu Tv platformuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Bugün Behzat Ç. dizisinin yeni sezon ilk bölümü yayınlanacak ancak saati bilinmiyor.

BEHZAT Ç.'DE KİMLER ROL ALACAK?

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği "Behzat Ç.", oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Canan Ergüder ve Ege Aydan gibi isimlere yer vermeye devam edecek.

Dizide eski kadrodan Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yeniden ekibe dahil oluyor. İşler'in yeniden dizinin unutulmaz kötü karakteri Ercüment Çözer'e hayat vereceği yapımda; İnanç Konukçu, Hayalet; Berkan Şal ise Akbaba rolüyle Behzat Amir'i yine yalnız bırakmayacak.