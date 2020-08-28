Ajan Salt filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Başrollerinde güzel oyuncu Angelina Jolie’nin yer aldığı Ajan Salt filmi Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Aksiyon ve gerilim dolu film bir casusluk hikayesini anlatıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Phillip Noyce otururken oyuncu kadrosunda Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor gibi isimler yer alıyor. İşte Ajan Salt filmi konusu ve oyuncuları...



AJAN SALT FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rusya adına casusluk yapmakla suçlanan CIA ajanı Evelyn Salt, takipçilerini atlatmak ve adını temize çıkarmak için bildiği her taktiği kullanarak kanundan kaçar.

Evelyn Salt (Jolie), idealist bir ajandır ve görevi, şerefi ve ülkesi üzerine yemin etmiş bir devlet görevlisidir. Ancak bir itirafçı onu zor durumda bırakacaktır. Çünkü bu kişi, Salt'ın Rus ajanı olduğunu iddia etmektedir. Bu suçlamayla adeta bağlılığı test edilecektir. Salt sahip olduğu tüm gizli görev tecrübesini kullanarak kendini temize çıkarmak amacıyla kaçar. Salt'ın masum olduğunu kanıtlamak için gösterdiği tüm çaba hakkındaki şüpheleri arttıracak ve geriye yanıtlanması gereken bir tek soru bırakacaktır; Salt kimdir? Süreç içinde, Salt'ın bile yeni keşfedeceği gerçekler gün yüzüne çıkacaktır.

AJAN SALT FİLMİ OYUNCULARI

Ajan Salt filmi oyuncu kadrosunda Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Daniel Olbrychski, Andre Braugher, August Diehl, Yara Shahidi, Zoe Lister-Jones gibi isimler yer alıyor.