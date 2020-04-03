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  3. Ailenin Yeni Üyesi'nde bu hafta

Ailenin Yeni Üyesi'nde bu hafta

Ailenin Yeni Üyesi'nde bu hafta

TRT Belgesel, sevilen belgeselleri yayınlamaya da devam ediyor.

Ekrana gelen bölümleri ile oldukça beğeni toplayan “Ailenin Yeni Üyesi” yeni bölümleriyle cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Reshad Strik’in dünyanın çeşitli ülkelerinde hayatını zorlu şartlar altında sürdüren insanlar arasına katıldığı ve dostluklar kurduğu yeni maceralar, izleyici ile buluşacak. Kendisine bir aile arayan Reshad Strik, tanıştığı insanların hikâyesiyle kültürlerin izini sürüyor, bunun için sınırları aşıp dünyayı dolaşıyor. Sırlarla, gizemlerle dolu ülkelerde yaşadıklarını, öğrendiklerini izleyici ile paylaşıyor.


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