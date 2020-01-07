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  3. 2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimler?

2012 filmi konusu nedir? 2012 filmi oyuncuları kimler?

2012 filmi konusu nedir" 2012 filmi oyuncuları kimler"

Başrollerini John Cusack, Chiwetel Ejiofor ve Amanda Peet’in paylaştığı 2012 filmi 7 Ocak Salı günü Atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 2009 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Roland Emmerich oturuyor. Filmde 2012 yılında meydana gelen felaketin ardından sağ kalan insanların mücadeleleri anlatılıyor. 2012 filmi oyuncuları kimler, konusu ne? sorusunun cevabı haberimizde.

7 Ocak Salı akşamı Atv ekranlarında yayınlanan 2012 filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekmeyi başardı. Roland Emmerich yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet ve Oliver Platt gibi isimler yer alıyor. Filmde 21 Aralık 2012 yılında meydana gelen büyük felaket sonrası insanların hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. İşte 2012 filmi konusu ve oyuncuları…

2012 FİLMİ KONUSU NE?

Asırlar önce, Mayalılar bize takvimlerini bıraktılar. Üstelik bu takvimin bir son günü vardı ve bunun anlamı açıktı. O günden beri, astrologlar onu keşfettiler, numeroloji uzmanları kehanet için takvimden şifreler çıkardılar, jeologlar dünyanın o zaman vadesinin dolacağını söylediler ve hatta hükümet bilimcileri bile dünyayı 2012'de bekleyen devasa çaplı afeti yadsıyamıyorlar. 2012 geldiğinde bileceğiz ki uyarıldık.

Bazı teorisyenlere göre 21 Aralık 2012 tarihinde dünyanın sonunun geleceğini öngören Maya medeniyetinin bu öngörüsünün doğru çıktığı bir geleceğin anlatıldığı 2012 adlı filmde insanların hayatta kalma mücadelelerine tanık oluyoruz.

2012 FİLMİ OYUNCULARI

John Cusack Rolü : Jackson Curtis

Chiwetel Ejiofor Rolü : Adrian Helmsley

Amanda Peet Rolü : Kate

Oliver Platt Rolü : Carl Anheuser

Thandie Newton Rolü : President's daughter

Danny Glover Rolü : The President

Woody Harrelson Rolü : Charlie Frost

Tom McCarthy Rolü : Gordon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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