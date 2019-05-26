Otculların yeşil olma sebebi savunmaların üstesinden gelmek için geliştirilen bir adaptasyondur

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Hep Kitap’tan çıkan Jenny Volvovski, Julia Rothman ve Matt Lamothe’nin hazırladığı “Nerede, Neden, Nasıl” kitabı bilim dünyasında gizemini koruyan 75 konuyu 75 bilim insanına soruyor.

Kitap, “Büyük patlamadan önce ne vardı?”, “Dünyanın suyu nereden gelir?”, “Su bulutlarda neden donmaz?”, “Parmak izi ne işe yarar?”, “Işık hızına yaklaştığımız zaman ne olur?”, “Yıldızlar nasıl doğar ve nasıl ölür?”, “Beyin aklı nasıl oluşturur?” ve “Yeryüzü neden yeşildir?” gibi sorulara alanlarında uzman 75 bilim insanı yanıtlıyor.

Kitap giriş bölümüne insanların sürekli gelişen teknoloji ve internetin sağladığı imkânlarla bilgileri Google üzerinden çok kolaylıkla bulduğunu söylüyor. İnsanlara bu konuda özeleştiri yapmaları gerektiğini söyleyen kitap bilim dünyasının başlangıç aşamasında olduğu dönemlerden kalma eski bilimsel grafiklerin ve diyagramların gözden geçirilmesi gerektiğini ve bilgilerin sürekli güncellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Kitap insanların hem günlük hayatlarında merak ettiği durumları hem de bilim dünyasının gizemini çözemediği 75 konuya cevap vermekte.

Kitap içerisinde geçen bilimsel bilgileri sizler için derledik.

“BİR ŞEY KARA DELİKTEN KURTULABİLİR Mİ?

Güneş büyüklüğünde bir kütle, birkaç kilometre çapındaki bir kürenin içine sıkıştırıldığında çok güçlü kütle çekimine sahip olan bir cisme dönüşür; bu cisme dönüşür; bu cismin kritik yarıçapının içine düşen bir şey hiçbir zaman dışarı çıkamaz. Einstein’ın klasik genel görelilik teorisi bu olgunun var olduğunun saptanmış ve Subrahmanyan Chandrasekhar bu düşünceyi 1930’larda geliştirmiştir. Öte yandan Einstein’ın teorisi bütün kara deliklerin çok sönük bir yıldız gibi zayıf bir ışının yaydığını bulan kuantum mekaniğin daha yeni bir teorisini hesaba katmamıştır.

YERYÜZÜ NEDEN YEŞİLDİR?

Yeryüzünü açıklamak için pek çok hipotez ortaya atılmıştır. Bazı araştırmacılar bitkilerin kendilerini yenilemez kılmakta başarılı olduklarını bir sürü kimyasal ve fiziksel savunma stratejisi sayesinde parçalanıp yenmeye çok iyi karşı koyduklarını ileri sürerler. Böylece, bu tür savunmaların üstesinden gelmek için otçullar tarafından geliştirilen adaptasyonların bir adım ilerisinde yer alır.

YILDIZLAR NASIL DOĞAR VE NASIL ÖLÜR?

Yıldızlar moleküler hidrojen, karbonmonoksit ve diğer basit bileşenlerin soğuk, yoğun, karanlık gaz bulutlarından oluşan galaktik bebek odalarında doğar. Kütle çekimi küçük gaz kütlelerini, pek çok güneş sisteminin kütlesine ve büyüklüğüne sahip küresel kümeler halinde ayrılmalarına kadar içe doğru çeker. Yıldızın çekirdeğindeki hidrojenin tamamı ergiyip helyuma dönüştüğünde yıldız demire ulaşana kadar ağır elementleri düzenli bir şekilde eritir; artık bu noktada daha fazla nükleer enerji etkin biçimde çıkarılamaz.”

“Nerede, Neden, Nasıl, Bilim” kitabı bilimsel keşifleri merak eden okurlar için keyifli bir kaynak olacaktır.