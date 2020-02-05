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  3. Türk pilotlar yerli F-16 simülatörü ile her senaryoya hazır!

Türk pilotlar yerli F-16 simülatörü ile her senaryoya hazır!

Türk pilotlar yerli F-16 simülatörü ile her senaryoya hazır!

Türk pilotları, HAVELSAN'ın ürettiği F-16 simülatörün bulunduğu Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üssü'nde karşılaşabilecekleri senaryolara hazır hale getiriliyor.

Dünyanın en gelişmiş F-16 simülatörlerine sahip Türkiye'de, HAVELSAN tarafından yerli imkanlarla üretilen "tam görev simülatörü" 2013 yılında envantere girdi.

Simülatör, hava kuvvetlerine bağlı birliklerde aktif olarak kullanılıyor. Simülatör sayesinde, pilotlar uçuşa çok daha hazır hale gelerek başlıyor. Gerçek uçuş sortilerinin azalmasını sağlayan simülatör, hem uçuş emniyeti hem de maddi anlamda ciddi tasarruflar sağlıyor.

360 DERECELİK GÖRÜNTÜ

Pilotlar, simülatöre gerçek bir F-16’ya binermiş gibi hazırlanıp giriyor ve ardından uçuş başlıyor.

Simülatörde, bir F-16 kokpitinin birebir kopyası küre içerisine yerleştirilmiş durumda. Böylece, pilota 360 derecelik bir görüntü sağlanıyor. Bu sayede gerçeğe çok yakın bir uçuş deneyimi elde ediliyor.

PİLOTLAR EN ZORLU KOŞULLARI DENEYİMLİYOR

Yerli simülatörde hava-hava, hava-deniz ve hava-kara muharebeleri gerçekleştirilebiliyor, acil durumlar test ediliyor.

Eğitmenlerin direktifleri sayesinde pilotlar en zorlu koşulları simülatörde deneyimliyor. Havadan gelecek her türlü tehdide karşı donanımlı hale geliyorlar.

YERLİ MÜHİMMAT DA TEST EDİLEBİLİYOR

Gerçek harita yüklü senaryolarda birden çok pilot uçuş yapabiliyor. Ayrıca güncellemeler sayesinde, envantere yeni girecek yerli mühimmat da sanal ortamda test edilebiliyor.

(AA)


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