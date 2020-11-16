Telegram nedir, nasıl kullanılır? Telegram ne işe yarar?

Telefon üzerinden indirilen Telegram uygulaması, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma aracı olarak kullanılmaktadır. Whatsapa nazaren daha çok hızlı, basit ve ücretsizdir. Arama ve toplu görüşme yapılabilen Telegram’ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

TELEGRAM WEB GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Telegram web girişi https://web.telegram.org/#/login adresinden yapılabiliyor. Kullanıcılar, ekrana telefon bilgilerine girdikten sonra kendilerine gelen şifre ile Telegram web girişi yapabiliyor.

TELEGRAM‘IN WHATSAPP’TAN FARKI NEDİR?

WhatsApp'tan farklı olarak, Telegram kesintisiz eşitlemeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracıdır. Sonuç olarak, mesajlarınıza tabletler ve bilgisayarlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlardan aynı anda erişebilir ve her biri 1.5 GB'a kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video ve dosya (belge, zip, mp3 vb.) paylaşabilirsiniz. Ve tüm bu verileri cihazınızda depolamak istemiyorsanız, her zaman bulutta saklayabilirsiniz.

TELEGRAM‘IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.

Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.

Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde “secret chat”). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.

Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.

Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi

İLETİNİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA İLETİLMESİNİN ENGELLENMESİ

Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme

Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.

Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, “Gönder” menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde “Secret Chat” özelliği kullanılamaz.

Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 1,5 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.

Bilinmeyen numaraların mesaj atması önleyebilme

Kişiye özel son görünmeyi kapatabilme

Hatalı yazılan mesajı sonradan düzenleyebilme

KONUM PAYLAŞABİLME

Sunucuları dağıtık yapıdadır. Yani Dünya’nın çeşitli yerlerindeki sunucuları sayesinde veri paylaşımı ve eşleştirme oldukça hızlıdır.

Kanallar (botlar), etiketler (stickers)

ÜCRETSİZ VE REKLAMSIZ

Öntanımlı ayarlara göre 6 ay boyunca kullanılmazsa hesaptaki dosyalar (mesajlar, medya dosyaları kişi listesi vb.) silinir. İstenirse hesabın silme periyodu ayarlardan 1 yıla çıkarılabilir.

Android ve masaüstü uygulamalarının teması değiştirilebilir.

Proxy desteği.

Sesli arama özelliği.