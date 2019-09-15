TEKNOFEST'te 3 milyon lira ödül dağıtılacak 

17-22 Eylül’de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul kapsamında 19 yarışma düzenleniyor. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek. Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liradan fazla ödül verilecek. Sabit ve döner kanat kategorilerinde düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması festivalin en yüksek ödüllü etkinliği olacak. Sabit kanat kategorisinde 345, döner kanat kategorisinde 158 takımın başvurduğu yarışmanın 44 finalistinden dereceye girenler toplamda 600 bin liralık ödülün sahibi olacak. Uçan Araba Tasarım Yarışması’na serbest kategoriden 311, ileri kategoriden 160 başvuru alındı.

ROKETLER TUZ GÖLÜ’NDEN

Geçen sene 157 takımın başvurduğu Roket Yarışması’na bu yıl 571 takım katıldı. Alçak ve yüksek kategorilerde ön elemeyi geçen 79 takım Tuz Gölü’nde gerçekleşen finalde ter döktü. Dereceye girenlere toplamda 240 bin lira ödül TEKNOFEST’te takdim edilecek. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik yapılacak. İleri ve temel kategoride düzenlenecek yarışmada 150 bin liralık ödül dağıtılacak. TÜBİTAK İHA Yarışması finaline 117 takım katılacak. İlk 3’e giren 175 bin liranın sahibi olacak.

THY’DEN ÖZEL BOYALI UÇAK

17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST 2019 için devam eden çalışmalar kapsamında, THY filosundaki “TC-JTR” kuyruk tescilli “Airbus A321-200” tipi uçak özel olarak boyandı.

HEDEF 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması beklenen TEKNOFEST’te Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile 21 kurum, 11 üniversite, 10 medya kuruluşu ve 21 sponsor yer alıyor.