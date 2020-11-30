Pubg mobile uc hilesi nedir? Pubg hilesi nasıl yapılır?

PUBG en yoğun ücretsiz çok oyunculu mobil aksiyon oyunudur. 19 Mart 2018'de PUBG Mobile'ın mobil versiyonu, oynaması ücretsiz model kapsamında Android ve iOS için yayınlandı. PlayStation 4 sürümü Kasım 2018'de duyuruldu ve 7 Aralık 2018'de yayınlandı. Şimdilerde ise yoğun bir şekilde ilgi odağı olan Pubg mobile uc hilesi nedir? Hileler nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu.



PUBG MOBİLE UC HİLESİ NEDİR?

Pubg Mobile oyunu, kullanıcılara paralı olarak UC satmakta ve bu UC denilen sanal paralar ile silah, kıyafet vb. satın alabilme hakkı vermektedir. İşte, bazı pubg kullanıcıları bu UC sanal parasını hile yaparak aldığını sanarlar. Ancak tüm bu hile siteleri insanları kandırıp vakitlerini ve emeklerini çalarlar. Çünkü hiçbir UC hilesi çalışmaz.



Brawl stars elmas hilesi ile birlikte çalışırlar. Ancak diğer türlü AİM hack tarzı hileler işe yarar. Onlar da ücretle satılır. Ücretle hile satın alan oyuncu kitlesi %99 civarıdır. Bu yüzden hilesiz oynayan %1lik oyuncu kesimi haksız yere yenilmektedir. Yapılan hileye pubg mobile uc hilesi denir.



PUBG MOBİLE UC HİLESİ NASIL YAPILIR?

Pubg mobile uc hilesi yapabilmek için https://pubgmobileuchilesi.com/ bağlantısına ve ardından sitedeki “UC Hilesini Başlatmak İçin TIKLAYIN” yazısına tıklamalısınız. Sizden istenen tüm adımları takip etmeli ve “Hileyi Çalıştır” butonuna tıklamalısınız. Daha sonra karşınıza bir sayfa çıkacak. Bu sayfada aşağıda istenen bilgileri girmelisiniz.



• Kullanıcı adı



• UC miktarı • İstediğiniz BP miktarı Daha sonra sizden istenen adımları takip etmelisiniz. Pubg Mobile Uc Hilesi Özellikleri Nelerdir? Verilen site tamamen güvenilir olup bu hilenin genel özellikleri aşağıda listelenmiştir.



• İllegal yollarla çalışmaz. Adildir.



• %99,9 ihtimalle çalışır.



• Ücretsizdir.



• Herhangi bir iletişim bilgisi istemez. Telefon numarası istemez. Ücret istemez.

• Otomatik güncellenir.



• Android, IOS vb. her cihazda çalışır.



• Gizlenmiş şifrelere sahiptir.

• Otomatik şifreleme yapar.



• Site linki hile yapabilmek için yeterlidir.



• Virüs içermez.



• Ban yedirmez.