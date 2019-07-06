Paralel evren deneyi başlıyor

Paralel evren teorisi yapılacak bir deney ile gündemde. Zira Doğu Tennesse’deki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nda çalışan bilim insanları paralel evrene geçit açmaya çalışıyor.

Dün yeni sezonu izleyici ile buluşan popüler dizi Stranger Things’in senaryosunu andıran bir çalışma için bilim insanları çalışmaya başladı.

İngiliz gazetesi Independent’ta yer alan habere göre, ekibin bu yaz içerisinde deneyecekleri ve paralel bir evrene ilk bakışı atmamızı sağlayabilecek ekipmanların yapımını tamamladı.

Bilim insanlarının iddiasına göre, bu “ayna evren” parçacıklar, gezegenler ve belki de yaşamla pek çok açıdan bizimkinin kopyası olabilir.

Araştırmacılara ilham veren çalışma, 1990’lı yıllarda yapılan ve nötron parçacıklarının, atom çekirdeğinden proton parçacıklarının çıkartılmasından sonra çökme sürelerinin incelendiği bir başka deneydi.

İngiliz Teorik fi zikçi Stephen Hawking, geçtiğimiz yıl kara deliklerin paralel evrene açılan kapılar olabileceğini belirtmişti. Çoklu evren teorisine göre, 93 milyar ışık yılı genişliğinde olan evrenimiz çoklu evrenin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Başka bir deyişle içinde yaşadığımız evren büyük bir alanın sadece ufak bir parçasıdır.