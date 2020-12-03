İnceleme: Oyuncu Kulaklığı Logitech G635

Oyuncular için özel olarak tasarlanmış, rahat, kaliteli malzemeler ve gelişmiş ses teknolojileri kullanılarak üretilmiş, üst düzey bir oyun kulaklığı olan Logitech G635, içinde bulundurduğu en güncel teknolojilerle oyuncular için üst sınıf bir performans sergiliyor. Giriş seviyesi kulaklıklardan sıyrılıp üst düzey bir kulaklık deneyimi arayan oyuncular için Logitech G635 oyuncu kulaklığını inceliyoruz.

Tasarım

Logitech G635 modeli, markanın üst segment seviyesinde olan bir oyuncu kulaklığı. Zaten ürün fiyatından giriş seviyesi bir kulaklık olmadığı anlaşılıyor. Kulaklık yapımında genel olarak sert plastik malzeme kullanıldığı görülüyor. Sert plastik malzeme kaliteli olmasına rağmen yer yer parlak ve mat geçişlerle daha kaliteli bir görünüm verilmiş. Kulaklığın taç kısmında ise sağlam metal malzeme kullanılmış. Ürünün kulak iç kısımlarında hava alarak terlemeyi ve bakteri oluşumunu engellemeye yardımcı olması amacıyla fileli bir malzeme kullanılmış. Kulakçıkların iç kısımlarının süngerleri de giriş seviyesi kulaklıklara oranla daha yumuşak ve uzun kullanımlarda kulak ağrıtmıyor. Zaten kulaklık takıldığı zaman kulakların tamamı kulakçıkların içine giriyor. Böylelikle hem rahatlık sağlanıyor hem de dışardan ve içerden sese karşı izole edilmiş oluyor. Ayrıca kulaklığın üzerinde led aydınlatmalı Logitech Gaming logosu ve enerji tüpü izlenimi verilmiş led çubuklar bulunuyor. Bu ledler Logitech G Hub yazılımı üzerinden özelleştirmeye izin verirken ayrıca LightSync desteği ile oyunlara senkron olabiliyorum.

Kulaklığın yüksekliği 188 mm, genişliği 195 mm, derinliği 87 mm ve ağırlığı(kablosuz) 344 gram. Boyutları ve ağırlığına bakıldığında ürünün büyük ve ağır bir kulaklık olduğu görülüyor. Bu ağırlık ve büyüklük uzun kullanımda rahatsız etmiyor. Bütün bunların dışında 2.8 metre USB kablosu ve 1.5 metre uzunluğunda 3.5 milimetre mobil kablo bulunuyor. Kutu içerisinden 2 adet kablo çıkmasının en önemli sebebi kulaklığı hem USB’den bağlayarak bilgisayar üzerinde hem de 3.5 milimetre jak bağlantısı ile mobil cihazlarda kullanılabiliyor olması. Böylelikle kulaklık sadece bilgisayar kullanıcılarına değil konsol ve mobil oyunları oynayan kullanıcılara da hitap ediyor.

Kulaklıkta katlanıp gizlenebilen ve ağza doğru yakınlaştırılabilen başarılı bir mikrofonu da mevcut. Mikrofon katlı şekildeyken otomatik kapanabildiği gibi kulaklık üzerinde bulunan düğme ile de bas-konuş özelliği kullanılabiliyor. Kulaklık üzerinde bas-konuş düğmesi dışında USB ve 3.5mm seçme düğmesi, ses yükseltme ve kısma tekerleği, 3 adette programlanabilir düğme de mevcut. Ses yükseltme ve kısma tekerleğinde sorun yok fakat diğer düğmelerin tasarımının birbirinin benzeri olmasından dolayı görmeden basarken düğmeler karışabiliyor. Düğmeleri birbirinden ayıran farklı şekil ya da kabartmalı daha belirgin bir tasarım iyi olabilirdi.

Teknik Özellikler ve Performans

Logitech G635 Standart 7.1 kanal surround sese kıyasla daha ileri düzey hassasiyete sahip, DTS Headphone:X 2.0'ı teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji oyunculara oyun içinde hassas ve doğru mekansal farkındalık hissettirirken konumu ve mesafeyi net şekilde algılamaya olanak veriyor. Özellikle rekabetçi oyunlarda o kadar hassas ses veriyor ki gözler kapalıyken bir rakibin konumu tahmin edilebiliyor. Logitech G635 7.1 surround sesin hakkını sonuna kadar veriyor. Ayrıca kulaklıkta Pro-G 50 mm’lik ses sürücüleri kullanılmış durumda ve bu sürücüler sayesinde 93 desibel ses hassasiyeti sağlayabiliyor. 7.1 surround ses ve Pro-G 50 mm ses sürücüleriyle birleşince ses tasarımı iyi yapılmış bir oyunda en ince uzaktaki kuş sesinden yakındaki rakip ayak sesine kadar her şey çok net duyulabildiği gibi 3 boyutlu bir ses derinliği sağlanmış oluyor. Logitech G635 her ne kadar bir oyuncu kulaklığı olarak tasarlanmış olsa da müzik dinlemelerinde ve film izlemelerinde de harika ses performansı sunuyor.

Kulaklık içerisinde LIGHTSYNC RGB özelliğini de barındırıyor. LIGHTSYNC teknolojisi, oyunlar, videolar ve müzikler dahil olmak üzere tüm içeriklerle senkronize olan dinamik ve özelleştirilebilir aydınlatma sunan bir teknoloji. Mesela oyun içerisinde sağlık barı tam dolu iken kulaklık RBG ledleri yeşil, sağlık barı azaldıkça led renginin giderek kırmızı olması gibi. Böylelikle LIGHTSYNC sayesinde örnekteki bir ayarın elle yapılmasına gerek kalmıyor. Logitech, G Hub yazılımını sürekli güncel tutarak düzenli olarak yeni oyun led senkronlarını oyuncuların kullanımına sunuyor. Aynı yazılım ile kullanıcı kendi renk tercihlerini de seçebiliyor. Yine G Hub yazılımı ile birçok ekolayzır ayarı ve mikrofon ayarı yapılabildiği gibi kulaklığın surround sesi de açılıp kapatılabiliyor.

Cihaz üzerinde 3 adet programlanabilir düğme mevcut. Bu düğmelere istediğiniz makroları atayabilirsiniz. Bu makrolar yine Logitech G Hub yazılımı ile atanabiliyor. Fakat daha önce de belirtiğimiz gibi bu düğmelerin hepsi birbirinin aynısı ve basarken yanlış basılabiliyor. Farklı tasarımda ya da daha belirgin kabartmalı desenlerle düğmeler birbirlerinde ayrılabilirdi.

Logitech, G635 modelinde mikrofonda 6 mm boyutunda sürücü kullanıyor. Bir kulaklık mikrofonuna göre çok net ve hassas ses gönderebiliyor. Katla-kapat tipinde olan mikrofonun üzerinde sesin kapalı olduğunu gösteren bir de led göstergesi mevcut. Kullanılmadığı zaman mikrofon katlayarak komple görünmez hale getirilebiliyor. Ayrıca mikrofonun uç kısmı esneyebilen malzemeden yapıldığından ağza yakınlaştırılıp uzaklaştırılabiliyor.

Sonuç

Logitech G635; malzeme kalitesi, barındırdı teknoloji ve tasarımı ile her yönden üst düzey bir kulaklık deneyimi sunuyor. Zaten 1400-1600 fiyat aralığında satılıyor olması bunu gösteriyor. Uzunca süre giriş seviyesi kulaklıklar ile deneyim yaşayıp sonrasında üst düzey bir kulaklık arayışına girenler için iyi bir seçim olacaktır. Fakat fiyatından ötürü G635 için ciddi bir bütçe ayrılması gerekiyor. Fiyatı yüksek olsa da Logitech G635 hem bilgisayarda hem konsollarda hem de 3.5mm jak girişi olan telefon ve her türlü cihazda kullanılabilecek çeşitliliğe sahip.