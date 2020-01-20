Google ve Türk Telekom servislerine erişim sorunu

Türk Telekom’dan internette yaşanan sorun ile ilgili son dakika açıklaması

İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan açıklama geldi. Açıklamada ‘Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır’ ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır. Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir. Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız. Son aylarda Google servislerine ilişkin Türkiye'de yaşanan sorunların sayısı önemli bir artış kaydetmişti. Bugün (20 Ocak) sabah saatlerinde başlayan yerel sıkıntılar, akşam saatlerine doğru Türkiye geneline yayıldı.

Webtekno'da yer alan habere göre, Google tarafında yaşandığı düşünülen sorunların çıkış noktası, büyük ihtimalle Türk Telekom servislerinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bu nedenle Türk Telekom kullanıcıları Google arama sayfası başta olmak üzere Gmail ve YouTube gibi popüler servislere ulaşamıyorlar.

Türk Telekom kullanıcılarının ilettikleri sorunlar genel olarak internet bağlantısı üzerine. Hem mobil hem de sabit internet hatlarında sıkıntılar yaşayan kullanıcılar, sosyal medyadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyorlar. Öte yandan DownDetector'deki verilere göre Saat 15.50 itibariyle yapılan sorun bildirimi sayısı yaklaşık 16 kat artmış durumda.

Google'a ilişkin sorun bildirimlerindeki artışın ana sebebi, Türk Telekom cephesinde yaşanan sorunlar. Zira Google erişimi diğer operatörlerde aktif şekilde devam ederken, Türk Telekom kullanıcıları sorun yaşamaya devam ediyorlar.

DNS ayarlarını değiştirince erişim sorunu çözülüyor:

Kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlere göre DNS ayarlarını değiştirmek sorunu geçici olarak düzeltiyor.