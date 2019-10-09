Tunç Çağı'nın New York'u arkeoloji dünyasını sarstı

İsrail Eski Eserler Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Harish kenti yakınlarındaki yol çalışmaları sırasında bulunan En Esur antik kentinin 65 hektar üzerine inşa edildiği ve yaklaşık 6 bin kişiye ev sahipliği yaptığının tahmin edildiği belirtildi. Erken Tunç Çağı’na ait olduğu düşünülen şehirde yolların ve mahallelerin planlı olduğu ifade edildi.