Padişahların kılıç kuşandığı cami: Eyüp Sultan

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret ettiği zaman kendisini evinde misafir eden ve vahiy kâtipliğini de yapan Halid b. Zeyd (Ebu Eyyub el-Ensari)’in kabrinin burada bulunması, yapıyı önemli bir yer haline getirmektedir. Cami, Fatih Sultan Mehmet‘in emriyle, kutlu fetihten 5 sene sonra 1458’de yapılmıştır. 1766 yılında meydana gelen büyük İstanbul depreminde kullanılamaz hale gelmiştir.

İKİ FARKLI AVLUYA SAHİP

Sonrasında minareleri haricinde tamamen yıkılarak bugünkü görünümüne sahip olacak şekilde Sultan III. Selim zamanında, 1800 yılında yeniden inşa edilmiştir. Dikdörtgen bir yapıya sahip olan Eyüp Sultan Camii’nin 16 metre çapında büyük bir kubbesi bulunmaktadır. Bu kubbe 8 yarım kubbeyle desteklenmektedir. Caminin iki farklı avlusu vardır. Bunlardan birinde yine Sultan III. Selim zamanında yapılan bir şadırvan yer alırken, diğerinde ulu bir çınar ağacı bulunmaktadır.

MÜSLÜMANLARIN UĞRAK YERİ

Padişahlar tahta çıktığında, çınar ağacının bulunduğu avludan kılıç kuşanıp cülus törenlerinin yapıldığı yola çıkmışlardır. Eyüp Sultan Camii'nin çevre duvarı içinde yer alan Eyyub El Ensari'ye ait türbe, yüzyıllar boyu İslam âleminin ziyaret yeri olmuştur. (Güneş)