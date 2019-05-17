Osmanlı torunu Kenize Mourad evinin kapılarını açtı

Sultan V. Murat’ın küçük torunu Kenizé Mourad 1939 yılında Paris’te doğdu. Kenizé Mourad, kendini şu sözlerle ifade ediyor: “Kendinden emin olmayan insan karşısındakine de açılamaz.” Kenizé Mourad, adının anlamını şöyle anlatıyor: Arapça hazine anlamına gelen ‘kenz’ sözcüğünden geliyor ve küçük hazine demek…

ALEM’in haberinde Kenizé Mourad’ın yaşam öyküsü şöyle özetleniyor:

Asıl adı Kenizé Hussain de Kotwara olan yazar, 28 yılını hapiste geçiren büyük büyükbabası V. Murat’ın anısına, eserlerini Kenizé Mourad adı altında kaleme almayı tercih eder. Bu kararını ise “Onu yaşatmak için” sözleriyle betimliyor. Bir Hint racasıyla evli olan annesi Selma Raouf, Hindistan’da kendisini yabancı gibi hissettiği ve daha iyi şartlarda doğum yapmak istediğinden, yanına sadık harem ağası Zeynel’i de alarak Paris’e gider. Paris’te yaşadığı sırada, 2. Dünya Savaşı nedeniyle Hindistan’la bağlantısı koptuğundan parasız kalır ve yaşamı sefalet içinde son bulur. Bir buçuk yaşında öksüz kalan Kenizé’yi beş yaşına kadar Isviçreli, sonra da Fransız bir aile yanına alır ve bu vesileyle Katolik bir çevrede büyür. 18 yaşına geldiğinde kökenlerini araştırma isteği onu büyük sûfilerin, özellikle Rumi ve Ibn Arabî’nin metinlerinde İslam’ı keşfetmeye iter.