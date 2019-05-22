2600 yıllık dev kale ortaya çıktı

Arkeofili’nin haberine göre Kuzey Sina’daki Tell El-Kedwa arkeolojik alanında çalışan araştırmacılar, kuzeydoğu ve güneydoğu kuleleri de dahil olmak üzere kerpiç kalenin kalıntılarını ortaya çıkardı. Daha önce, 2008 yılında, arkeologlar askeri kalenin doğu duvarını kazmıştı. Ancak kale o kadar büyüktü ki, kalıntılarını daha fazla ortaya çıkarabilmek günümüze kadar sürdü.





Arkeologlar, söz konusu kalenin kalıntıları üzerine inşa edilmiş daha yeni bir askeri karakolun kalıntılarını da buldu.

Mısır Eski Eserler Konseyi genel sekreteri Moustafa Waziri, orijinal kalenin, ülkede keşfedilmiş en eski kalelerden biri olarak kabul edildiğini söylüyor.

Mısır Eski Eserler Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, eski kalenin duvarları inanılmaz derecede kalındı ve yaklaşık 7 metre genişliğini buluyordu. Ayrıca dört kulesi vardı.

Buna karşılık, takip eden yüzyıllarda inşa edilen daha yeni kaleler daha iyi korunmuştu ve bunların duvarları 11 metre genişliğindeydi. Ayrıca toplam 16 kulesi vardı.

Aşağı Mısır Eski Eserler Merkez Daire Başkanı Nadia Khadr, eski kalenin ağır duvarlarını desteklemeye yardımcı olabilecek kum, kırık çanak çömlek ve döküntülerle doldurulmuş odalara sahip olduğunu söylüyor. Bu odalar, 26. Hanedan’ın karakteristik özelliği olan yağmur suyu drenajları olarak da hizmet etmiş olabilir.

Ek olarak, arkeologlar, kalenin kuzeydoğu tarafında bir yan kapı şeklinde olan eski bir girişinin varlığını ortaya koydu. Bu girişin hemen sağında, kapıyı gözleyen gardiyanların durmuş olabileceği odanın kalıntıları var.

Kazılarda aynı zamanda kalenin güneyindeki neredeyse 85 metrelik bir duvar ve kalenin batı kısmındaki evlerin kalıntıları ortaya çıkartıldı.



ZORLU BİR DÜŞMANA KARŞI KULLANILMIŞ

Bu evlerden birinde, Asurluları Mısır’dan kovan ve 26. Hanedan’ı kurarak ülkeyi yeniden birleştiren Kral I. Psamtik isminin yazılı olduğu bir takı vardı. Kral I. Psamtik MÖ 610 yılında ölmüştü.

Bu takıya dayanarak, kalenin büyük olasılıkla 26. Hanedan’ın ilk yarısına, özellikle Kral I. Psamtik dönemine dayandığı tahmin ediliyor.

Arkeologlar, bu kaleyi elinde tutan kişinin, şiddetli bir düşmanla karşı karşıya kalmış olması gerektiğini söylüyor.