‘İzmir’i 36 saat sonra teslim edin’

Selim Atalay’ın 6 Mayıs 2019 tarihli yazısı şöyle:

Milli Mücadelenin 100. yıldönümündeyiz. Umutsuzluk dolu 1919’da 19 Mayıs, umudun başlangıcıydı, ancak bunu o zaman herkes bilmiyordu...

Milli Mücadele, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Anadolu’ya ulaşmasıyla başlamıştır. O tarihten sonra Anadolu’daki gelişmeler öncelik kazandı. Ancak 1919’u dış dünyadan da izlemek gerekiyor. Çünkü 1919, İmparatorluğun tarihsel bir kinle dış güçlerce yok edildiği yıldır.

1919, savaş galipleri ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya’nın Paris’te topladıkları konferansla Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu’yu en acımasız biçimde bölüp parçaladıkları yıldır. Bu süreçte tarihsel kini ve öç almayı unutmamışlar, birbirlerine yalan söylemişler, kavga etmişler, yağmayı paylaşmakta güçlük çekmişlerdir. Paylaşım pazarlıkları, bugün de geçerli olan siyasi tarihi ve stratejik ayrıntılarla doludur. Parçalamak, yok etmek isteyenlerin niyet ve gerekçelerine baktıkça, hedef ülke ve hedef millet olarak korumamız gerekenlerin önemi de ortaya çıkar. Günümüzün sayısız sorunu 1919 yağmasından kaynaklanmaktadır. O zamandan bu zamana zihniyetlerin ve karanlık çıkarların değiştiğini söylemek zordur.

Mayıs 1919’da Paris Konferansı beşinci ayına girmiştir. Almanya yanında Osmanlı paylaşımı hala net değildir. İtalyanlar, hala Anadolu’da kendilerine söz veren yerlerin teslim edilmediğinden şikayet ederler. Müttefiklerin Yunanistan’ı kollayıp, İtalya’yı kenara iteceğinden telaşlanan Roma, yapılan gizli anlaşmalara müttefiklerin uymadığını düşünüyordu. (5 Gizli Anlaşma, Star Gazetesi 29.04.2019)

Bu yüzden Mart ortasından başlayarak Antalya ve Marmaris’e birkaç hamlede ve sessizce çıktılar. Nisan’da da, müttefiklerin İtalya karşıtı tutumunu protesto için iki haftalığına Paris Konferansından ayrıldılar. Adriyatik’teki Fiume limanını istiyorlardı. Müttefikler de vermiyordu.

ABD-Fransa-İngiltere üçlüsünü ikna edemeyen İtalya, fiili durum yaratmaya karar vermişti: Fiume’ye bir, İzmir’e de birkaç savaş gemisi yolladılar.

Müttefikler, İtalya’ya öfkelenmeye başlamıştı. İtalya’ya haddini bildirmek gerekiyordu. Hesapta hepsi Beyaz Adamdı ve savaş sonrasında medeniyet dışı barbarları etkisizleştirip ehlileştirmek istiyorlardı. Ancak İtalyanları 2. sınıf beyaz görmekteydiler.



İtalya’yı durdurmak için

2 Mayıs: İtalya’nın Fiume ve İzmir manevraları üzerine ABD Başkanı Wilson, bu iki limana üç ülkenin savaş gemisi yollamasını ve İtalyanların izlenmesini önerdi.

İngiltere Başbakanı Lloyd George, Yunan Başbakanı ile yakın temastaydı, “Venizelos da İzmir’e bir müttefik gemisi yollanmasını istemişti. Üçümüz birer gemi yollarsak, temsil olur” dedi ve fikri destekledi. Fransa Başbakanı Clemenceau ise, bu ortak hareketle ‘Milletler Cemiyeti’nin fiili olarak kurulacağını, bunun çok etkileyici bir başlangıç olduğunu’ söyledi. Clemenceau belki mizah yapmaktadır. Milletler Cemiyeti sonradan dünya için utanç vesilesi haline gelecektir.

Wilson Amerikan donanmasının İtalyanların ve diğerlerinin Fiume ve İzmir faaliyetlerini izleyip kendisine rapor etmesini ve bu durumun kimseye bildirilmemesini istedi. Arizona zırhlısı ve birkaç savaş gemisi İzmir’e yollandı. Fransız ve İngiliz gemileri de İzmir’e yöneldi. Aynı zamanda, İtalyanların Anadolu’daki işgal bölgesini genişletmeye ve İzmir’e asker çıkartmaya hazırlandıkları bilgisi geldi.

O an mesele, İtalyanları İzmir’den ve Anadolu’nun Ege kıyılarından uzak tutmaktı.

***

6 Mayıs: Lloyd George, İtalyanların İzmir limanında 7 savaş gemileri olduğunu, işgale hazırlandıklarını söyledi ve İtalyanlardan önce Yunanların İzmir’e çıkmasını önerdi. İtalyanlar söz dinlemiyordu, Yunanlar dinlerdi. Wilson öneriyi destekledi.

Bu arada Wilson, Osmanlı ile ABD’nin savaş halinde olmadığını, Osmanlı topraklarına asker yollama yetkisine sahip olmadığını söyledi.

Hala kesin karar yoktu ancak Loyd George, Venizelos’a İzmir’i işgale hazırlanmasını söylemişti. (Askerin var mı? Star Gazetesi 28.01.2019)



YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN