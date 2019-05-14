Köpekler, Asya'daki iki kurt nüfusundan mı evcilleştirildi?

Arkeofili’nin haberine göre bilim insanları, modern köpeklerin iki farklı kurt popülasyonundan geldiğine inanıyor.

Hayvanların evcilleştirilmesi, insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul ediliyor. Yabani hayvanlar ilk önce insanlara daha yakın mesafelerde yaşadı ve insan için faydalı olan yeni özellikleri yavaş yavaş geliştirdi.

Bu süreç bize kolayca bulunan protein, süt ve yağ kaynaklarını sağladı. Toprağı işlememize, mülkümüzü korumamıza ya da yürümekten daha hızlı yolculuk etmemize yardımcı olabilecek hayvanlar sağladı. Ayrıca bize değerli arkadaşlık sundu.

Ama atalarımızın, bugün etrafımızda sahip olduğumuz evcil hayvanların ve çiftlik hayvanlarını nasıl, nerede ve ne zaman evcilleştirdiği günümüzde hala büyük ölçüde bir gizem. Şimdi araştırmacılar yabani ve evcil hayvanların kalıntılarından elde edilen DNA’yı kullanarak bunu çözmeye çalışıyor.

Çalışmalar bazı şaşırtıcı bulgular ortaya çıkardı. Örneğin köpeklerin, yalnızca 15.000 yıl önce, sadece bir kez kurtlardan evcilleştirildiği düşünülüyordu.

Ancak, yaklaşık 4.800 yıl önce 59 antik köpekten ve İrlanda’da Bronz Çağı’na ait bir köpekten elde edilen genetik materyal üzerine yapılan araştırmalar, köpeklerin birden fazla kez evcilleştirildiğini gösterdi.

Genetik analizler ile dünyanın dört bir yanındaki evcil köpeklerin arkeolojik kanıtları birleştirilerek, kurtların Doğu ve Batı Asya’daki iki ayrı popülasyondan bağımsız olarak evcilleştirildiği ortaya çıktı. Bu hayvanlar daha sonra insanlarla birlikte Avrupa ve Asya’ya yayıldı.

Tam olarak bu kurtların ne zaman evcilleştiği hala belirsiz.

Çalışma, Doğu popülasyonundan erken evcil köpeklerin, Avrupa’ya 14.000 – 6.400 yıl önce geldiğini ve kısmen yerel paleolitik köpek popülasyonunun yerini almasının yanı sıra onlarla çiftleştiğini de gösterdi.

Ancak, bu köpekler oraya kendi başlarına seyahat etmediler ve erken Neolitik çiftçilerin Avrupa’ya yayıldıkları zaman onlarla beraber gittiler. Bu çiftçiler ayrıca domuz, inek, koyun ve keçi de getirdiler. Araştırma aynı zamanda Doğu’dan gelen köpeklerin yayılmasının orada durmadığını da gösterdi.