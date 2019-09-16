Kanuni'nin İran yolculuğu

YELDA GÖKDAĞ

Türk Tarih Kurumu, arşiv taramaları çerçevesinde tarihin saklı kalmış bilgi ve belgelerini gün yüzüne çıkararak, kamuoyuna sunma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-1536 yılları arasında gerçekleştirdiği İran seferine ilişkin önemli bir belge daha gün yüzüne çıkarılarak kamuoyuna sunuldu. Buna göre yaşadığı dönemde; Sultan Süleyman’ın, en yakınındaki isimlerden biri olan Matrakçı Nasuh’un, Padişah’ın İran seferi sırasında konakladığı hanlardan, geçtiği köylere kadar ayak bastığı her noktayı resmettiği minyatürler halka açıldı. Türk Tarih Kurumu’nun resmi internet sitesi ve Twitter adresinden yayınlanan minyatürlerin Kanuni Sultan Süleyman için özel olarak yapıldığı da belirtildi.

ADETA HARİTA GİBİ

Anadolu’dan geçerek İran’a giden yollar hakkında önemli bilgiler sunan minyatürlerin; şehirler, kasabalar, kaleler, köyler, harabeler, durak yerleri, hanlar, derbentler, dağlar, geçitler, önemli akarsular, köprüler, çöller, stepler ve bahçelerin adlarını ve stilize haldeki resimlerini ve hatta bitki örtüsünü ve hayvanları içerdiği için coğrafya atlası olarak da değer taşıdığı belirtildi. Dönemin şartlarını ortaya koyan en önemli belgelerden biri olan minyatürlerde, evlerin yanında camiler, kervansaraylar, hamamlar ve pazarlar da açıkça tespit edilebiliyor.