İlk kabine 100 yıl önce kuruldu

Meclis çatısı altında kurulan ilk kabine Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, TBMM’de alınan kararların uygulanması ile görevlendirildi. TBMM’nin ilk Meclis Başkanı seçilen Mustafa Kemal Atatürk, meclis başkanı sıfatıyla hükümetin de tabi üyesi oldu. İcra heyeti Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı görevini ise Fevzi Çakmak üstlendi. Din İşleri Bakanı Mustafa Fehmi Bey, İçişleri Bakanı Celalettin Arif Başkut, Dışişleri Bakanı Bekir Sami Kunduk, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Adnan Adıvar, Ekonomi Bakanı: Yusuf Kemal Tengirşek, Maliye Bakanı Hakkı Behiç Koryürek, Bayındırlık Bakanı İsmail Fazıl Paşa, Adalet Bakanı Celalettin Arif Bey, Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur ve Genel Kurmay Başkanı İstmet İnönü göreve getirildi.

İLK HEDEF MİSAK-I MİLLİ



TBMM’nin birinci icra heyetinin programını Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur meclis kürsüsünde okudu. İlk programda özet olarak, dış politikada Misak-ı Milli’yi gerçekleştirmek, iç politikada milli birliği, dayanışmayı ve asayişi sağlamak, askeri alanda da düzenli bir teşkilatın kurulması yer aldı.