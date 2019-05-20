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Ertuğrul Bey gerçekte kaç yaşında, nasıl öldü?

Ertuğrul Bey gerçekte kaç yaşında, nasıl öldü"

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul sonrası Ertuğrul Gazi’ye (Ertuğrul Bey) yönelik ilgi daha arttı. Diriliş Ertuğrul'un son 2 bölümü öncesi Ertuğrul Bey gerçekte kaç yaşında, ne zaman, nasıl öldü? soruları da merak ediliyor.

TRT1 dizisi Diriliş Ertuğrul’un kahramanı Ertuğrul Bey, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır. Tarihte Ertuğrul Bey ile ilgili ilk bilgiler XV. yüzyıl başında yazılmaya başlanan ilk Osmanlı kroniklerinde yer alır. Bu kaynakların birçoğunda Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in babasının adının Ertuğrul olduğu ve Oğuzlar’ın Kayı boyuna mensup bulunduğu belirtilmektedir. Peki, Ertuğrul Bey ne zaman, kaç yaşında, nasıl öldü?

ERTUĞRUL BEY KAÇ YAŞINDA, NASIL ÖLDÜ?

Batı Anadolu’da Anadolu Selçukluları’na bağlı bir uç beyi olarak faaliyetlerini sürdüren Ertuğrul Gazi, Cimri olayından sonra Bizans sınırlarına gelen Selçuklu Sultanı III. Gıyâseddin Keyhusrev’i karşılamış ve ona bağlılık bildirip hediyeler takdim etmişti (1279).
 
Bu tarihten sonra Ertuğrul Gazi’nin oldukça yaşlandığı ve Kayı aşiretinin idaresini oğlu Osman Bey’e bıraktığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu son tarihten kısa bir süre sonra da doksan yaşını aşmış olduğu halde vefat etmiştir (680/1281-82). Ölüm tarihi olarak 1288 veya 1289 yılları da verilmektedir.  (İslam Ansiklopedisi)


Bir silsilenâmede Ertuğrul Gazi’yi tasvir eden minyatür. (İslam Ansiklopedisi)

ERTUĞRUL GAZİ TÜRBESİ
 
Türbesi Bilecik ili Söğüt ilçesinin 1 km. doğusunda Söğüt-Bilecik yolu üzerinde bulunmaktadır.


TRT'de gösterilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi ve önceki yıl mayısta başlatılan "Saygı Nöbeti"nin de etkisiyle ziyaretçi akınına uğrayan Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geçen yıl 1 milyon 300 bin kişi (2018) ziyarette bulundu.

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