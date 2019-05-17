Emir Sultan Camii'nin tarihçesi

Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan, tefsir, hadis, kelam âlimi ve mutasavvıf Emir Sultan’ın türbesi, kendi ismiyle anılan caminin avlusunda bulunur. Şehrin manevi direkleri arasında gösterilen Emir Sultan’a, Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, peygamber soyundan geldiği için Emir Buhari, gönülleri fethettiği ve Yıldırım Bayezid'in damadı olduğu için de Emir Sultan denilmiştir. Emir Sultan’ın türbesinin, Müslüman dünyasında beşinci makam olduğu ifade edilmektedir. Türbe, yapısal olarak özgünlüğünü yitirmiştir. Bursa’daki en büyük kubbeye sahip olan cami, 1855 depreminde zarar görmüş, 2. Abdülhamit tarafından onarılmıştır. ‘Sultan Külliyesi’ olarak da anılan yapı, hem manevi hem de sahip olduğu tarihi dokusundan dolayı ziyaretçi akınına uğramaktadır.