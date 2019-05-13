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  3. Dolmuşu kimin icat ettiğini biliyor musunuz?

Dolmuşu kimin icat ettiğini biliyor musunuz?

Dolmuşu kimin icat ettiğini biliyor musunuz"

Bugün pek çok İstanbullu’nun kullandığı dolmuşu kimin icat ettiğini biliyor musunuz?

KO Dergisinin haberine göre İstanbul’da dolmuşu icat eden isim Aşçı Halit. İşte dolmuşun icat edilme öyküsü:

1929 yılında dünya genelinde ekonomik kriz patlat verir ve krizin etkileri Türkiye’de de hissedilir. Dükkânlar bir bir kepenk kapatmaya başlar. Esnaflar ekonomi krizinin etkilerini aza indirmek için çalışır. Bu esnada Cağaloğlu’nda lokantası olan “Aşçı Halit” yabancı turistlere taksicilik yapıyordu.
Daimi müşterisi olan Musevi bir işadamı işlerin yolunda gitmediğini ve artık taksiye binemeyeceğini söyleyince Aşçı Halit, aynı yöne giden dört müşteriye, saatin yazdığı ücreti paylaştırmayı teklif eder. Bu önerinin kabul edilmesiyle Taksim-Eminönü dolmuş seferleri de başlamış olur. Aşçı Halit dolmuşçuluktan iyi para kazanmaya başlayınca aynı metodu taksicilerde uygulamaya başladı.

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