Diyarbakır Ulu Cami'nin tarihçesi

Diyarbakır Ulu Cami, Anadolu’nun en eski camilerinden biridir. 1091 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın emriyle büyük bir onarım görmüştür. Camiye Diyarbakır’da hüküm sürmüş bütün devletler büyük önem vermiştir. Cami duvarlarında çeşitli devletlerden kalma 20 kadar kitabe vardır. Tarihi mekânın avlusunda namazgâh, şadırvan, musalla taşı ve 12.yüzyılda El Cezeri tarafından yapılmış ‘güneş saati’ bulunur. Cami, Osmanlı döneminde aynı zamanda ilim ve kültür merkezi olarak kullanılmıştır.

BENZERSİZ KARE MİNARE

Ulu Cami minaresi Anadolu’da benzeri az bulunan minarelerdendir. Kare planlı bir kaideden sonra kare gövde olarak yukarıya doğru incelerek yükselir. Nasır-ı Hüsrev, Sefername adlı eserinde Ulu Cami’yi şöyle anlatır: “Öyle mükemmel bir yapıdır ki, ondan daha düzgün, ondan daha sağlam yapılmasına imkân yoktur. Caminin içinde 200 küsur taş direk vardır.”