Anadolu'yu paylaşmak için acele ediyorlardı!

Selim Atalay’ın yazısı şöyle:

Milli Mücadele 19 Mayıs 1919’da bir fikir olarak başladı. 15 Mayıs İzmir ile düşman, kıyıları ve limanları işgal edip, Anadolu’yu kilitleme planına geçmişti. Mustafa Kemal Paşa, kurmay stratejisiyle Anadolu’nun derinliğini ve elde kalanı kullanarak son çareyi harekete geçirmeye çalışacaktı. İmkansız ihtimaller karşısında başarı garantisi yoktu.

ZAMAN ÇOK KISAYDI

Zaman çok kısaydı, çünkü o sıra Paris’te Anadolu içlerinin nasıl paylaşılacağı kavgası yapılmaktaydı. Ve Anadolu’da elde kalan, bir avuç inançlı yerel yönetici ile subay, fedakarlık, ve zorlukla çalışan, izlemeye açık telgraf hatlarıydı.

İzmir işgali sırasında ABD, Osmanlı İmparatorluğunu İstanbul’daki yarı-askeri Komisyonuyla izlemekteydi. Amerika Osmanlı ile savaşa girmemişti, diplomatik ilişki de kesilmemişti. Ancak ABD’nin Nisan 1917’de Almanya ile savaşa girmesi üzerine ve Alman baskısıyla ABD’nin İstanbul’daki diplomatik temsilciliği sona ermişti. Kasım 1918’de ateşkesin ardından Amerikalı temsilciler İstanbul’a döndü. Ocak 1919’dan başlayarak, İstanbul’dan Paris Konferansı’na telgraf akışı başladı.

15 Mayıs 1919 ve sonrası telgraflar, İzmir’e çıkan Yunan ordusunun zulme başladığını bildirir... İstanbul’daki Amerikalı temsilci Lewis Heck, İzmir’in işgalinden sonraki birkaç gün İstanbul ve Anadolu’da ölüm sessizliği yaşandığını, sonra da temsilciliğe telgraf yağdığını yazacaktır.