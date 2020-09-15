'Sevilla haritası yırtılmadan bitmez'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri, NTV’ye verdiği demeçte şöyle değerlendirdi:

“Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Yunanistan Başbakanı olumlu bir adım görüyor, Meis’e giden Cumhurbaşkanı ise geri adım gibi algılıyor. CHP de geri adım olarak algılamış. Enerji Bakanlığımıza sorsalardı, öğrenirlerdi. Sormadan geri adım atıldı demek iç siyasete yöneliktir, doğru değildir. Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor.”

YAPTIRIM BEKLEMİYORUM

“Yaptırımlara çalışan Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs. Sonuçta karar oy birliğiyle alınır. AB içinde ‘yaptırım uygulanmasın’ diyen çok ülke var. Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı. Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar; Sevilla haritası... ‘Bunu daha önce görmemiştik’ diyorlar. 24-25 Eylül’de yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Bizim Avrupa’ya gidecek göçmenleri durdurmama kararımız da halen geçerli.”

BİZ DE ÖN ŞART KOYARIZ

“Kendine güvenen ülkeler önşartsız masaya oturur, kendi tezlerini savunur. İki komşu ülke doğrudan görüşebilir. Ama (Yunanistan) ön şartlarda diretirse biz de ön şartlar koyarız. Sen hangi uluslararası hukuka göre 10 kilometrekarelik Meis için 40 bin kilometrekare saha talebinde bulunuyorsun? Bizim tüm faaliyetlerimizi durdurmayı ön şart olarak koşuyorlar. Yunanistan Sevilla haritasından, adalar için kıta sahanlığından vazgeçmediği ve Türkiye’nin kıta sahanlığına saygı duymadığı sürece bu gerginlik bitmez. Kıbrıs Rum Kesimi de, KKTC’nin haklarını garanti altına alacak bir mekanizmaya evet demediği sürece faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.”

MACRON ŞİRAZEDEN ÇIKTI

“Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı. Her yere saldırıyor. ‘liderim’ demek istiyor.”

POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

Bu arada Bakan Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?



AB’nin isteği üzerine 2007’de İspanya’nın Sevilla Üniversitesi’nde Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın ilan ettiği kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye göre hazırladığı, bu sınırları AB’nin resmi sınırları olarak kabul eden haritadır. AB, bu haritaya ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak Avrupa haber kurumu Euronews, 4 Eylül’de, AB kaynaklarına dayanarak, “kurumlar tarafından hazırlatılan dış raporların AB’nin resmi belgeleri olmadığını, AB için yasal ve siyasi bir değer taşımadığını” duyurdu.