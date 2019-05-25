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  3. İmamoğlu'na PKK'dan destek

İmamoğlu'na PKK'dan destek

İmamoğlu'na PKK'dan destek

Terör örgütü PKK elebaşlarından Zerin Ruken önümüzdeki 23 Haziran İstanbul seçimleri için “İmamoğlu’na oy verin” söyleminde bulundu.

Terör örgütü PKK elebaşlarından Zerin Ruken önümüzdeki 23 Haziran İstanbul seçimleri için “İmamoğlu’na oy verin” söyleminde bulundu. Bu çağrıyla bir kez daha CHP’nin ortaklarının kimler olduğu deşifre oldu. Terör örgütü PKK’nın sözde yürütme kurulu üyesi Zerin Ruken, İmamoğlu için şu sözlerle destek istedi: “AKP’ye oy vermesinler. Sadece Kürlter değil. Demokrasi isteyenler, faşizme karşı duranlar, ekolojistler, deministler kesinlikle AKP’ye oy vermesinler. Oylarını İmamoğlu’na versinler. İhlal edilmiş haklar var. Kürtler, özgürlük isteyenler, ekolojistler, kadınlar, anti-faşist herkes AKP’ye karşı birlik olsun, muhalefete oy versin.  

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