Trans Manyetik Stimülasyon nedir? TMS nedir, tedavisi nasıl olur?

Trans Manyetik Stimülasyon nedir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u unutmak için hafızasını sildirecek. Trans Manyetik Stimülasyon denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak. Trans Manyetik Stimülasyon nedir, tedavisi nasıl? araştırılmaya başladı. İşte yanıtı..

TRANS MANYETİK STİMÜLASYON NEDİR?

1903 yılından beri psikiyatride kullanılan Transkranyal Manyetik Stimulasyon, alternatif bir tedavi yöntemi olarak, ancak son yıllarda yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem, başta depresyon hastaları olmak üzere bir çok psikiyatrik hastalıkta kullanılmaktadır. Fakat değişik çalışmalarda, tedavinin yararlılığına ilişkin değişken kanıtlar gösterilmektedir.

Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS), uyarıcı bir bobin aracılığı ile oluşan çok güçlü bir manyetik alan tarafindan serebral kortekste küçük ve geçici elektrik akımı meydana getirilmesini hedefleyen bir tekniktir. Uyarıcı bobin, saçlı deriye çok yakın tutularak belirli bir alana odaklanır. Manyetik alan dokuda bölgesel elektrik akımı oluşturur. Hasta bir sandalyeye oturtulur ve elektromıknatıs başa yerleştirilir. Manyetik alan 1,5 cm2 'lik bir bölgeye 5 cm. kadar yakından uygulanır. Serebral kortekse TMS uygulandığında alttaki elektriksel alanda yüksek fokal depolarizasyon meydana gelir. Bu depolarizasyon sinaptik yolla bağlantılı bölgelere yayılır.

Uygulama sırasında bilinç kaybı meydana gelmez, ürperme gibi bir his duyulur. İşlem sırasında manyetik alan yaklaşık 100 desibellik bir ses çıkarır. Bu nedenle kulaklann korunması gerekir. Motor korteks üzerine motor eşikten daha büyük TMS uygulaması kas kontraksiyonuna ve motor uyarım potansiyeline (MEP) yol açabilir. Başparmak hareketleri ile TMS arasındaki zaman kaydedilebilir ve ve buna ileti zamanı adı verilir.

Yüzyıllar boyunca bilim adamlan davranışlarin beyin bölümlerinde organize olduğunu düşünmüş ve beynin davranış ile olan ilişkisini araştırmışlardır. İlk çalışmalar hastaların kafatasına delik açıp inceleme ile başlamıştır. Kafatasına anestezi ve antibiyotiksiz delik açılmasına rağmen hastalar yaşamıştır. Bu operasyonu yapan kişiler beyin ve davranış arasındaki bağlantıya inanmalarına rağmen, davranışların nasıl etkilendiği konusunda tam bir fikir edinememiştir.