Kefir nedir, faydaları nelerdir? Kefir nasıl yapılır?

Kefir çoğumuz tarafından tadı kötü olarak kodlanan yüksek miktarda probiyotik içeren ekşimtrak ve ayranımsı bir süt ürünüdür. Kefir, tek başına ya da meyve ilave edilerek tüketilebileceği gibi pasta ve keklerde de süt yerine kullanılabilen bir üründür. Sıklıkla sorulan kefir nasıl yapılır sorusunu yanıtlamadan önce kefir nedir bunu iyi anlamak gerekir.

KEFİR NEDİR?

Kefir; keçi, inek ve manda sütünden özel bir maya mantarıyla yapılan koyu kıvamlı, hafif ekşimsi fermente bir süt ürünüdür.

Karnıbaharı andıran görüntüsü, beyazımtırak rengi ile kefir, bezelye ve fındık büyüklüğünde tanelerden oluşur. Süte kefir taneleri eklenerek yapılır. Ortalama 24 saatte, kefir tanelerindeki mikroorganizmalar çoğalır ve sütteki şekerleri mayalayarak fermantasyona dönüştürür. Ardından taneler sıvıdan çıkarılır ve tekrar kullanılabilir.

Yani kefir, fermente bir içecektir fakat kefir taneleri bu içeceği üretmek için kullandığunuz bir kültürdür.

KEFİR NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 litre süt

1 yemek kaşığı kefir tanesi (30 gr)

Cam kavanoz

Plastik süzgeç

Tarif:

1 litre sütü kaynatın.

Kaynattıktan sonra üzerinde oluşan kaymağı alın.

Cam bir kapta oda sıcaklığına (20 derece) getiririn ve kefir tanelerini ekleyin.

Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Cam kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın. 20-25 derece kalacak şekilde karanlık bir yerde sütü bekletin.

Ortalama 24 saat sonra süt pıhtılaşır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edebilirsiniz.

Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz.

Kefirinizi buzdolabında 2 gün saklayabilirsiniz.

Kefir Nedir Kefirin Faydaları Nelerdir

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki yüksek probiyotik mide ve bağırsakları korur, sorunların giderilmesine yardım eder.

Probiyotikler vücuttaki bakteri ve virüslerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücut metabolizmalarını destekleyici etki gösterir ve buna bağlı olarak da yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar ve hücre yenilenmesi ile hücre gelişimini destekler.

Kalp sağlığını destekler ve korur. Kan basıncını yani tansiyonu ve kolesterolü düzenleyici etki gösterir.

Damar tıkanıklığını önleyen kefir, damar tıkanıklığının neden olabileceği, kalp krizi ve felç gibi durumları önlenmesinde de etkilidir.

İçeriğinde bulunan özel amino asitler ve zengin protein içeriği sayesinde cilt yenilenmesinin destekler ve cilt yaşlanmasının önlenmesine yardımcı olur.

Kefir alerji ve astım belirtilerini iyileştirebilir.

Böbrek taşı rahatsızlıklarını giderir.

İçerisindeki laktoz değeri diğer süt ürünlerine kıyasla çok düşüktür. Laktoz intoleransı olan insanlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir.

Regl döneminde oluşan mide kramplarına iyi gelir.

Kefir Nedir Kefirin Faydaları Nelerdir

Kırışıklıkları azaltmaya yardımcıdır. Cilde parlaklık ve gerginlik kazandırır.

Ağız kokusunu yok etmeye yardımcıdır.

Depresyon sürecinde de kullanılır.

Dikkat eksikliğini giderir, uyku sorununa iyi gelir.

Migreni ve hafif baş ağrılarını da hafifletir.

Gut hastalığını tedavi edici özelliği vardır.

Romatizmal rahatsızlıklara iyi gelir.