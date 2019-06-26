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Yol kenarında yetişen pıtrak insüline doğal çare oluyor

Yol kenarında yetişen pıtrak insüline doğal çare oluyor

Yol kenarlarında kendiliğinden yetişen pıtrak çayı kan şekerini dengede tutar, antibakteriyel özelliğiyle de kanı temizler.

İçeriğinde inülin, uçucu yağ, tanen, acı glikozitler ve mikrop kırıcı maddelerin bulunduğu pıtrak, gövdesi dikenlidir ve iri yapraklardan oluşur. Genellikle yaz aylarında mor çiçek açar. Antioksidan, ateş düşürücü, antimikrobiyal ve idrar söktürücü etkilere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde halk tarafından hastalıklar sırasında sıklıkla tüketilir. Hemen hemen herkesin  bildiği bu bitkinin aslında insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Kan şekerini düzenler, kanserle mücadele de kullanılır. Yağı da çıkarılan pıtrak, ciltte oluşan deformasyonlara da iyi gelir. 

Şişkinliği önler

Böbreküstü bezlerini çalıştırarak daha rahat tuvalete çıkmaya yardımcı olur. Vücutta biriken sıvı oranını azaltarak sodyum maddesinin neden olacağı şişkinlikleri giderir. Ayrıca böbreklerde oluşma ihtimali olan taş ve kum gibi maddelerin oluşumunu önler.  

Şekeri düzenler 

İnsülin maddesi kandaki şeker oranını dengeler. Bu özelliği sayesinde şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir ottur.  

Enfeksiyonu yok eder

Antioksidan maddesi sayesinde kandaki enfeksiyonlu hücreleri temizler. Kısa sürede toksinleri attığından cilt yüzeyindeki kan dolaşımını hızlandırarak burada hastalık oluşma ihtimalini azaltır. Vücudun hem temizlenmesi hem de hormonların daha sağlıklı çalışmasını destekleyen lenfatik sistemin güçlenmesini sağlar.

Dinçlik verir

Üst solunum yolu hastalıkları sırasında tüketildiğinde, vücudun terle hücreleri atmasını destekler. Kısa sürede bağışıklığı güçlendirerek vücudun daha dinç olmasını sağlar.

Saçları güçlendirir 

Pıtrakla hazırlanan su aynı zamanda banyo sırasında son yıkamada kullanıldığında, saç dökülmesini ve kepeklenmesini önler. 

Sivilceleri kurutur

Cilt yüzeyinde meydana gelen akne, sivilce, sedef ve egzama gibi sorunlara pıtrak yağı birebir fayda sağlar. Ayrıca tahrişe neden olmuş vücudun sakinleşmesine ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. 

Yüz toniği yapılır

Bir tatlı kaşığı pıtrak kurutulmuş pıtrağı bir su bardağında kaynatın. İlk kaynamadan sonra kapatıp bekleyin. 10 dakika sonra süzüp günde bir bardak tüketebilirsiniz. Aynı suyu yüzünüze tonik olarak kullanabilirsiniz. 

Akciğer dostu

Arktiken içeren pıtrak araştırmalara konu olmuştur.Araştırmalar sonucunda içerdiği bu maddenin kanserli hücrelerin oluşmasını ve çoğalmasını önlediği ve oluşmuş olanları ise kısa sürede yok ettiği ortaya çıkmıştır. Özellikle akciğer ve mide kanserlerinde etkilidir. 

(Güneş)

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