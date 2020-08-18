‘Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşmıyor'

Veterinerler, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların hastalığın bulaşmasında rol oynadığına dair kanıt bulunmadığını belirterek Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün de aynı görüşte olduğunu söyledi. Açıklamada, hayvansal gıdalarla ilgili bir risk olmadığı, genel gıda hijyeninin yeterli olduğu belirtildi.

