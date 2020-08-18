18 Ağustos 2020 Salı 00:16 | Son Güncelleme:
‘Evcil hayvanlardan koronavirüs bulaşmıyor'
Birçok evcil hayvanın salgın döneminde ‘virüs bulaştırma' iddiasıyla sokağa terk edildiği söyleyen Türkiye Veteriner Hekimler Birliği, bu iddianın asılsız olduğunu vurguladı.
Veterinerler, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların hastalığın bulaşmasında rol oynadığına dair kanıt bulunmadığını belirterek Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün de aynı görüşte olduğunu söyledi. Açıklamada, hayvansal gıdalarla ilgili bir risk olmadığı, genel gıda hijyeninin yeterli olduğu belirtildi.