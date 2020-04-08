E vitamini nelerde var, ne işe yarar? E vitamini içeren besinler nelerdir?

E vitamini özellikle diyet yapan vatandaşlar tarafından internette yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yağların emiliminde bir bozukluk oluştuğunda E vitamini emilimi de azalıyor. Günlük duyulan ihtiyaç ise yetişkin erkeklerde 10 mg, kadınlarda 8 mg ve çocuklarda 3-10 mg arasında değişiyor. E vitamini içeren besinler nelerdir? sorusunun yanıtı haberimizde…

E VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

Vitamin E güçlü bir antioksidan olup vücudu hem toksik etkilere hem de serbest radikallere karşı koruyarak daha güçlü bir hücre yapısı oluşmasını sağlamaktadır. Ayrıca halk arasında kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterolünün oksidasyonunu önleyerek kanser ve benzeri kötü hastalıklara karşı da koruyucu bir görev üstlenir.

E vitamini insan vücudu üzerinde pek çok işleve sahiptir. İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde hücre zarının koruyucusudur. Damar içerisinde akışkanlığı sağlar, damar tıkanıklığını önler. Aynı zamanda erken doğmuş bebeklerde demirin kullanılmasına yardımcı olarak anemi (kansızlık) oluşumunu engeller. Sağlıklı, parlak ve canlı saç oluşumuna yardımcıdır ayrıca sağlıklı cilt yapısı ve tırnaklar üzerinde de etkilidir. Katarakt gibi göz hastalıkları üzerinde olumlu etkisi mevcuttur.

E VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

Vitamin E doğada doğal olarak hem hayvansal gıdalarda hem de bitkisel kaynaklı gıdalarda yeterli miktarda bulunmaktadır. Özellikle bitkisel yağlarda yeterli miktarda bulunduğu için eksikliği halk arasında sıklıkla görünmez. E vitamini içeren besinler ise şu şekilde;

-Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı vb. bitkisel yağlar

-Fındık ve ceviz gibi kuruyemişler

-Avokado

-Ispanak

-Tam tahıllar

-Yeşil yapraklı sebzeler

-Kabak, taze fasulye, lahana, marul

-Balık ve balık yağı

-Domates

-Patates

-Yumurta sarısı

-Meyve ve sebzeler

-Et, tavuk, balık gibi etler