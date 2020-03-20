Beta Glukan nedir, ne işe yarar? Beta Glukan içeren yiyecekler nelerdir?

Korona virüsten korunma yolları şu günlerde sıklıkla araştırılıyor. Uzmanlar bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemine değiniyorlar. Bağışıklık güçlendirici ilaçlar coronavirüse karşı önem kazanmış durumda. Bu ilaçların ana maddesini de Beta Glukan oluşturuyor. En iyi beta glukan kaynağı ise yulaf. Peki Beta Glukan nedir ve Beta Glukan içeren yiyecekler nelerdir? Detaylar haberimizde…

BETA GLUKAN NEDİR?

İmuneks olarak da adlandırılan Beta Glukan, antioksidan özelliğe sahiptir. Bakteri, mantar, maya ve yulaf gibi bazı ürünlerin hücre duvarlarında bulunan bir çeşit karbonhidrattır. Bağışıklık sistemini güçlendiren Beta Glukanların yüksek kolesterol, diyabet, kanser, yüksek tansiyon tedavisinde destek olarak kullanılmasını destekleyen pek çok bilimsel çalışma bulunuyor. Beta Glukan; yorgunluk, stres, mevsim geçişleri, nezle, grip, üst solunum yolları enfeksiyonları ve bazı alerjiler gibi hastalıklarda da destek ürün olarak kullanılıyor.

Beta glukan bağışıklık sistemi hücrelerimizden olan akyuvarları yani beyaz kan hücrelerini aktive eder. Bu hücreler aktive olunca da bakteri ve virüslerle daha etkin savaşarak vücudumuzun hastalığı daha kolay atlatmasına yardımcı olur.

BETA GLUKAN İÇEREN YİYECEKLER NELERDİR?

Yulaf en zengin Beta Glukan kaynaklarından biridir. Arpa ve mantar ise Beta Glukan açısından zenginliğiyle yulaftan hemen sonra geliyor. Kahvaltılarınıza veya ara öğünlerinize yulafı ekleyebilirsiniz. Taze meyve, tam tahıllı ekmekler, enginar, patates ve kuruyemişler de Beta Glukan oranı yüksek olduğundan bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olacaktır.