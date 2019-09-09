Aşure kaç kalori? İşte bir kase aşurenin kalorisi

“Aşure kaç kalori?” sorusu araştırılıyor. Bir kase aşure kaç kaloridir? Aşure gününün gelmesi ile beraber araştırmalar hızlandı. İnanca göre Hz. Nuh'un tufan sonrası karaya bastığında elinde kalan son malzemelerle yaptığı aşa da denilen, bolluk ve bereketin simgesi aşure günü 9 Eylül’de idrak ediliyor. Bu önemli günde aşure tatlısı yapılıyor.

AŞURE KAÇ KALORİ?

Aşure içerisinde şeker, kuru meyveler ve baklagiller bulunmaktadır. İçerisinde bulunan malzemelerden dolayı oldukça kalorilidir.

Aşurenin 100 gramında 313 kcal bulunmaktadır. Normalde kase boyları 110 gram olduğu için orta boy bir kasede bulunan aşure 334 kcal’dır.

Besin Değeri

1 kase aşure (110gr)

Enerji 350 kcal

Karbonhidrat 62 gr

Protein 8 gr

Yağ 6 gr

Posa 7 gr