İzmir Menderes'te 'Geleceğimi Yönetiyorum' projesi

İzmir Menderes Kaymakamlığı bünyesinde Menderes İlçe Milli Müdürlüğü tarafından yürütülen “Geleceğimi Yönetiyorum” projesi, gençlerimizin her türlü bağımlılıktan uzak, bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyor. Proje koordinatörü Milli Eğitim Şube Müdürü F.Pelin ALDEMIR, uyuşturucu madde, sigara, alkol, gıda , teknoloji bağımlılığı günümüzün önemli sorunu olduğunu, bunu gençlerimizin bedenen, ruhen, sosyal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmesinin engellediğini vurgulayarak, “Proje, Menderes’te her düzeyde 6 okulumuzda devam ediyor. Bu okullar anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, meslek lisesi gibi farklı tür ve düzeydeki okullar...Proje ile, okul öncesi dönemden, örgün eğitimin sonuna kadar öğrencilerimizin yaşamlarını kendileri için daha faydalı, sevecekleri, ilgi duyacakları sanatsal, sportif, kültürel ve bilimsel çalışmalarla anlamlandırmak, yönlendirmek, sadece okulda değil evlerinde de aileleriyle birlikte faydalı etkinliklerle dolu bir yaşamı onlara sunma, bu yaşam tarzına hem veliyi hem de geñçleri alıştırmak en önemli amacımız” dedi..



Projenin diğer ayağının yoğun eğitimler olduğunu kaydeden Aldemir “Yoğun eğitimler ile öğrencinin yakından uzağa hayatındaki herkesi bilgilendirmek, bağımlılık konusunda eğitimler vermek, çocuğa faydalı yetişkinler nasıl olunur konusunda bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılıyor. Bu bağlamda; iyi bir ebeveyn, iyi egitimcilerle, doğru arkadaşlar, arkadaşlıklar, iletişim, diyalog, yaklaşım gibi pek çok konu temel eğitimleri oluşturur, bunlar koruyucu önleyici faaliyetlerdir. Diğer yandan bağımlılıkla ilgili eğitimler de uzman olan kişiler eliyle yürütülmektedir. Proje 2017-2019 yıllarında pilotlaması yapılmaktadır. Proje sonrasında bilim, sanat, spor atölyeleri kurulacak, beslenme atölyeleri, radyo yayınları, proje belgeseli, kamu spotları oluşturulacaktır. Proje ile 21.yy becerileri yanı sıra müfredatta yer alan pek çok beceri ve değer kazandırılmak istenmektedir. Okuyan, kendini geliştiren, kendi kararlarını kendileri veren, doğru kararlar alabilen, her insanı hatta canlıyı değerli olarak gören, üretken, çözüm üreten, duyarlı ve sorumluluk sahibi dinamik gençler yetistirmek önemlidir” şeklinde konuştu.