Yeni Octavia ile hedef beşincilik

Yeni SUV modelleriyle dünyada atağa geçen Skoda, büyümesini sürdürüyor. Ülkemiz satışlarında önemli yer tutan Octavia’nın eksikliğini hisseden marka, modelin yenilenmesiyle hedef yükseltti. Baştan aşağıya yenilenip markanın tasarım diliyle uyumlu hale getirilen 4. nesil Octacia, daha büyük hatları, yenilenen kabini ve birçok akıllı özelliğiyle dikkat çekiyor.

AVANTAJLI FİYATLA BAYİLERDE

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar yeni Octavia’nın filo aracı olmanın dışında bireysel müşterilerin ve ailelerin de ihtiyacını karşılayacak iddialı bir otomobil olarak karşımıza çıktığını belirterek “Octavia’da 1 yıldır eski seride üretim yoktu ve bir süredir bu önemli sınıfta müşterilerimize yanıt veremiyorduk. Yeni modelimizi 299 bin 800 TL’den başlayan avantajlı bir fiyatla satışa sunduk. 2021 yılında ocak ayında müşterilerimiz bu fiyatlarla ulaşamayacaklar. O nedenle bu fiyatlardan aracı almak bir avantaj” dedi.

HEDEF YÜZDE 7 PAY



Yılın binek otomobilde 610 bin adetlik satışla kapanmasını beklediklerini açıklayan Başar, “Skoda olarak yılı yüzde 4 pazar payı ve 25 bin adet satışla tamamlayacağız. 2021’de ise 7 modelimiz olacak. Hedefimiz şimdiye kadarki en yüksek pazar payını yakalamak. Artık yeni hedefimiz % 7 pazar payıyla ilk 5 marka içerisinde olmak. Octavia bu hedefimizde en önemli model olacak. 2021’de Octavia satışlarımızın 20 bin adede ulaşmasını bekliyoruz. 2021’de 550 bin adetle toplam pazar küçülürken Skoda olarak büyüdüğümüz bir yıl olacak” diye konuştu. Rekabet ve kampanyaların 2021’de zirve yapmasını beklediklerini vurgulayan Başar “2021’nin bol kampanyalı ve faiz kampanyaları ile desteklenmiş bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Müşterilerin daha kazançlı alışverişler yapacağı yıl olacak” dedi.

BENZİNLİ HİBRİT MOTORLAR



Yenilenirken önceki nesile göre 19 mm uzayan Octavia’nın boyu 4.689 mm ile sınıfının en büyük değerlerinden. Bagaj kapasitesi de 10 lt artışla 600 litreye çıkan otomobilin iç mekanında 8.25 veya 10 inç dokunmatik ekran da öne çıkıyor. Yeni Skoda Octavia, Türkiye’de 1.0 litre TSI (110 beygir) ve 1.5 lt TSI (150 beygir) benzinli iki motor seçeneğiyle satılıyor. Otomobilin iki motor seçeneğinde de mild hybrid özelliği bulunuyor. Elektrikli motorlar sayesinde benzinli motorların tüketimi 100 km’de 4.3 lt’ye kadar düşürülebiliyor.