Üretim ağustosta normale dönecek
İlk çeyrekte satış gelirlerini yüzde 11.7 artıran TOFAŞ'ın kârı 346 milyon TL oldu. Şirket üretimde normalleşmenin ağustosta başlayacağını açıkladı.
Üretime 11 mayıs tarihinde yeniden başlamayı planlayan Tofaş, ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin konsolide net kârı 346 milyon 175 bin lira olarak gerçekleşti. Özellikle Egea’nın başarılı performansıyla Tofaş’ın ocak-mart satış gelirleri de yüzde 11.7 artışla 3 milyar 981 milyon liradan, 4 milyar 447 milyon liraya yükseldi. Pandemiyle birlikte şirket yıl sonu tahminlerini de değiştirdiğini açıkladı. Yıl sonunda toplam pazar öngörüsünü 560-600 bin adetten 480-520 bin adede, ihracat beklentisini 170-190 bin adetten 110-140 bin adede indirdi. Yurtiçi satış tahminini de 78-84 bin adetten 72-78 bin adede düşürdü.
EGEA YENİLENİYOR
Yıl sonunda lokomotif modeli Egea’yı yenileyecek olan şirket, Kovid-19 salgınının üretim, yurtiçi talep ve ihracat üzerindeki etkilerinin haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağı ve ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği beklentisini de raporuna ekledi.