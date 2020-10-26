TOGG bataryada rakipleri solluyor

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) geçtiğimiz hafta Çin kökenli batarya üreticisi Farasis firmasıyla imzaladığı yeni işbirliği anlaşmasının ayrıntıları netleşmeye başladı. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Fararis ile birlikte kurulacak tesis Gemlik fabrikasının içinde yer alıp, rakip markalar için de üretim yapılacak. 2022 yılının sonundan itibaren bantlardan çıkacak elektrikli SUV’da kullanılacak bataryalarda kullanılacak teknolojiler konusunda ilk açıklamalar yapıldı. Türkiye’nin Otomobili’nde kullanılacak bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı bildirildi.

TOGG’un Twitter hesabından “TOGG, sunacağı batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak” notuyla, “Batarya Teknolojilerimiz Hakkında Detaylar” konulu bir video paylaşıldı. Bataryanın rakiplerine göre daha uzun menzil avantajı sağlayacağı aktarılan videolu paylaşımda, “Lityum-iyon bataryamızda enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC ( Nikel Manganez Kobalt Oksit ) katodu kullanılacak” denildi.

NİKEL ORANI YÜKSEK



TOGG’un batarya paketinde iş ortağı olarak seçtiği Farasis’in geliştirdiği “NMC 811” kimyasının Nikel oranı açısından zengin olduğu belirtilen paylaşımda ayrıca “Modüllerimizde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanım sağlanacak” ifadeleri kullanıldı.

BATARYADA İKİ EKOL VAR



Batarya üretiminde günümüzde Lityum Ion (Li-Ion) teknolojisi yaygın olarak kullanılıyor. Başka bir rakip teknolojiyse ilk kez kullanılmaya başlayan lityum demir fosfat (LiFePO4) piller. Li-Ion teknolojini kullanarak yapılan üretim daha yüksek maliyetli ancak batarya menzili ve ömrü açısından daha iyi sonuçlar elde edilebiliyor. Yeni gelişen Lityum fosfat bataryaların üretimi daha kolay, güvenlik seviyesi fazla, maliyetleri daha düşük ancak menzil ve ömürleri daha kısa. Daha çok Çinli firmaların baskın olduğu iki teknoloji arasındaki teknolojik rekabet de devam ediyor. Fararis ile yapılan anlaşma TOGG’un Li-Ion teknoloji üzerine yoğunlaştığını gösteriyor.

30 DAKİKADA ŞARJ İMKANI



Paylaşımda “Otomobillerimiz 300 ve 500 km’den daha fazla menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek” denildi.