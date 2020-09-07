SUV'ların liderleri yenilenip geliyor

Türkiye pazarında da her geçen yıl satış adetlerini yükselten SUV modeller arasındaki rekabet büyüyor. Son ÖTV düzenlemesinden en çok etkilenen modellerden olmalarına rağmen tüketicinin SUV sevdası da dinecek gibi görünmüyor. Bu yıl pazar paylarını yüzde 30’a yaklaştıran SUV modellerin toplam satışları da 93 bin adedi geçti. Ülkemiz pazarının en çok tercih edilen SUV modelleri, Hyundai Tucson, Kona, KIA Sportage, Peugeot 3008 ve 5008 yenilenerek rekabete katılmaya hazırlanıyor.

ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Ülkemiz pazarının en çok satılan modelleri arasında yer alan Peugeot 3008 ve büyük ağabeyi 5008 rekabete yeni yüzüyle katılacak. Yollara çıktığı günden günümüze kadar global ölçekte 800 bin adetten fazla satan 3008, geçirdiği yenilenme operasyonu sonrasında yeni yüzüne kavuştu. Şık ön görünümü, LED farları, yeni i-Cocpit sistemi, geniş bilgi ekranıyla modelin iddiası daha da yukarılara taşındı. Yeni versiyonda şarj edilebilir bir hibrit motor, iki veya dört tekerlekten çekiş ve benzinli veya dizel motorlarla birlikte sunulmaya başlayacak. Donanım paketleri de gelişen 3008/5008’in önümüzdeki yıl başından itibaren bayilerdeki yerini alması planlanıyor.

KONA GÜN SAYIYOR

Yollara çıkmasının üzerinden 3 yıl geçen Hyundai Kona, etkili bir makyaj uygulamasının ardından yeni yüzüyle satışa çıkacak. Yeni sunulacak N Line versiyonu, güncel modele göre daha sportif ön ve arka tasarımıyla farklılık sergiliyor. Gelişmiş LED gündüz sürüş farları, yeni tampon tasarımı ve yeni far teknolojisi sayesinde dar ve keskin bir görünüm sağlıyor. Yeni renk seçenekleri, 198 beygir gücündeki yeni 1.6 lt turbo benzinli motoru ve hibrit motor seçenekleriyle Kona, önümüzdeki yıl ilk çeyrekte Türkiye pazarında da satılmaya başlanacak.

TUCSON BÜYÜK BiR DEVRiM GEÇiRDi

Hyundai’nın başarılı SUV modeli Tucson, sınıfında her zaman ilk üç model arasında yer alırken, tümüyle yenileniyor. Ay ortasında dünya tanıtımı yapılacak olan yeni Tucson, sadece tasarımı değil, yüksek teknoloji üssü görünümüne kavuşan yeni iç mekanıyla da büyük bir devrim yapacak. Benzer şekilde KIA Sportage’ın da etkileneceği yenilenme operasyonu sonrasında devrim geçirecek araçlar önümüzdeki yıldan itibaren bayilerdeki yerini alacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA YENİ BİR SAYFA AÇTI

Skoda, tamamen yeni ENYAQ iV modelini Prag’daki online dünya prömiyeriyle tanıtarak E-Mobility stratejisinin yeni adımını attı ve marka adına yeni bir dönem başlattı. Tamamen elektrikli SUV, MEB elektrikli araç platformu üzerine yapılan ilk model oldu. Geniş bir iç mekan sunan araç tek şarjla 510 km menzile ulaşabiliyor. Güçleri 109-225 kW arasında değişecek SUV’da dört tekerlekten çekiş sistemi de alınabilecek. Sıfırdan 100 km/s hıza 6.2 sn’de ulaşacak aracın bataryası hızlı şarj noktalarında 38 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabiliyor. Akıllı telefonlar yardımıyla uzaktan park edilecek sistemlere de sahip otomobilin teslimatları 2021’den itibaren başlayacak.

LÜKS VE PRESTİJİN ZİRVESİ YENİLENDİ



Dünyada iş dünyası ve devlet adamlarının ilk tercihi olan Mercedes S Serisi yenilendi. Bu güne kadar üretilmiş en iyi S Serisi olarak tanıtılan yeni modelin satışı 2021 ilk aylarında başlayacak. Türkiye fiyatının 3 milyon TL’den başlaması beklenen otomobilde, beş farklı arka koltuk seçeneği sunuluyor. Güçleri 286-435 beygir arasında değişen sıralı 6 silindirli, benzinli ve dizel motorlara sahip S Serisi’nde menzili 100 km’ye kadar çıkan şarj edilebilir hibrit versiyon da sunulacak.

5 MİLYON TL’YE SİPARİŞ TOPLUYOR



Aston Martin tarihinin ilk SUV modeli DBX, ülkemiz pazarındaki yerini aldı. DBX’te 4.0 lt hacimli 550 beygirlik V8 benzinli motor kullanılıyor. Konfor ve güvenlik donanımlarıyla da öne çıkan modelin başlangıç fiyatı 575 bin Euro (yaklaşık 5 milyon TL) olarak açıklandı. Siparişlerin alındığı araç kasımdan itibaren teslim edilecek.

FABRİKA TATİLLERİ İHRACATI DÜŞÜRDÜ



Otomotiv ihracatı Covid-19 salgınının etkisi ve otomotiv fabrikalarının bakım-onarım faaliyetleri için üretime ara vermesi nedeniyle yüzde 11 oranında düşerek 1 milyar 545 milyon dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Ağustos ayında ana ürün grupları bazında tek artış tedarik endüstrisinde yaşandı” dedi.