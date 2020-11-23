Sınıf lideri tahtını istiyor

Kompakt yapıları, tutumlu motorları ve şık görünümleriyle B sınıfı SUV’ların payı yükseliyor. Bu sınıfın başarılı modellerinden Renault Captur, ilk kez tanıtıldığı 2013 yılından günümüze kadar 1.6 milyon adet satışla Avrupa’da sınıf liderliğini elde etti. Benzer şekilde Captur, Türkiye pazarında da 2014-2016 arasında sınıf liderliğini ele geçirip 20 bin adetten fazla satışa ulaştı. Tümüyle yenilenen Captur, çok daha iddialı şekilde sınıf liderliğini tekrar ele getirmek için ülkemiz pazarındaki yerini de aldı.

BOYU 11 CM BÜYÜDÜ



Yeni versiyonda daha atletik ve dinamik hatlara kavuşan Captur, güçlenen SUV kimliğiyle de dikkat çekiyor. Markanın genel kimliğiyle uyumlu hatları, büyük Renault logosu, ön ve arkadaki LED farlarıyla araç çok daha çekici görünüyor. Toplam 4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha uzun olan otomobil sınıfının en büyük modellerinden. Ayrıca 536 litre ile sınıfının en geniş hacmini sunan Captur’da iç mekanda da 27 lt hacimli saklama bölümleri bulunuyor.

Yenilenen tamamı turbo özellikli verimli motor gamı kapsamında Yeni Captur, Türkiye’de 1.0 TCe 100 beygir, 1.3 TCe EDC 130 beygir, 1.3 TCe EDC 155 beygir olmak üzere 3 benzinli, 1.5 Blue dCi 95 beygir ve 1.5 Blue dCi EDC 115 beygir olmak üzere 2 dizel motor seçeneğiyle satılıyor. Otomobilde 5 ileri manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman da alınabiliyor. Ülkemize Joy, Touch ve Icon donanım seviyeleriyle gelen Captur’un fiyatı 211.900 TL’den başlarken, en üst motor ve donanım seviyesinde 346.900 TL’ye kadar yükseliyor.

PAZAR 800 BİNİ BULUR



Çağdaş, ”2019 kaynaklı ötelenmiş taleple başladığımız yıl Kovid-19 nedeniyle önce durgunluk ardından da müthiş bir dinamizme sahne oldu. Toplu taşınmadan kaçınma eğilimi ve uygun taşıt finansmanı koşulları ile artan talebe karşın pazar dengelerini araç bulunabilirliği belirledi. Yılın son 2 ayında da bu ritmin devam etmesini pazarın 750 -800 bin seviyelerinde tamamlamasını öngörüyoruz. 2021 için ‘iyimserden ziyade umutluyuz’ diyebiliriz” şeklinde konuştu.

2021’DE DE İDDİALIYIZ



Önümüzdeki yıl için yeniliklerini sıralayan Berk Çağdaş, “Yeni Clio ve makyajlı kasasıyla pazara sunacağımız Megan Sedan gibi ürünlerimize ek olarak Yeni Captur, yenilenen Talisman, Koleos gibi ürünlerimizle gelecek sene de iddialıyız” dedi.

Sürücüye doğru hafif eğimli ‘Akıllı Kokpit’, 9.3 multimedya ekranı ve 10.2 inç dijital gösterge paneliyle Captur sınıfının en büyük ekranlarından birini sunuyor.



BİNEKTE 20 YILDIR ÖNDE



Renault olarak hızla büyüyen B-SUV segmentine güçlü bir şekilde dönüş yapmak bizim için çok önemli” açıklaması yapan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş Yeni Captur’ün, binek otomobil pazarında 21’inci yılına giren liderliğimizi pekiştirmede önemli rol oynayacağına inanıyoruz” dedi. Çağdaş, “Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç modelinin ikisi Renault. Sınıf lideri Clio gibi OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan da en çok satan 3. model olarak başarımıza önemli katkı veriyor. Avrupa’da pandemi kaynaklı küçülme döneminde Bursa’daki fabrikamızın iç pazara araç tedarikinde önemli desteği oldu. 20 yıldır elde ettiğimiz binek otomobil liderliğini, 2020 yılının ilk 10 ayında da koruduk” diye konuştu.