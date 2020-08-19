Sıfır otomobile ulaşmanın bedeli 107 bin TL'den başlıyor

Her geçen gün yükselen otomobil fiyatları, özellikle sıfır kilometre otomobil sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ocak ayından itibaren döviz kurlarının da etkisiyle fiyatlar sürekli artarken, yerli üreticilerin kademeli olarak üretime başlamasıyla birlikte bayilerdeki araç sayısı da yükseliyor. Türkiye pazarında sıfır kilometre otomobil sahibi olmak için ayrılması gereken en düşük bütçe 107 bin TL’den başlıyor. Tofaş Bursa fabrikasında üretilen Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy, kampanyalı olarak 106.900 TL fiyatıyla ülkemiz pazarında şu anda satılan en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobil unvanını taşıyor.

BENZİNLİ VE MANUEL



Ülkemizde satılan en uygun fiyatlı otomobillerin ortak özelliği, yerli üretim, benzinli motorlu, manuel şanzımanlı ve en alt donanım paketlerine sahip olması olarak sıralanıyor. Aynı modelin, bir üst donanım paketi tercih edilmesi durumunda bile çıplak fiyatı, dolayısıyla ÖTV baremi yükseldiği için fiyat anında tırmanıyor. Bazen çok küçük bir donanım eklenmesi bile anahtar teslimi fiyatı aşırı derecede yükseltiyor.

PAZARLIK HÂLÂ GEÇERLİ



Sıfır kilometre otomobil alımlarında yayınlanan liste fiyatlarını çok iyi araştırıp, bayiler arasındaki farklılıkları da incelemekte yarar var. Araçların fiyatları bayiler arasında da farklılık gösterebiliyor. Bazen bayiler hızlı satış yapabilmek için kar oranlarından feragat edip, daha aşağıya fiyat verebiliyor. Bu nedenle alım yaparken pazarlık yapmak hala avantaj yaratabiliyor. Ayrıca, sıfır faiz kampanyalarından yararlanırken, otomobilin liste fiyatının değişip değişmediği, kasko veya uzun garanti zorunluluğu olup olmadığı mutlaka iyi araştırılmalı ve maliyetler incelenmeli.

SİGORTALARA DİKKAT



Özellikle kredili alımlarda otomobillere trafik sigortası dışında, kasko sigortası yapılması zorunlu tutuluyor. Otomobili satan bayilerin tümü, anlaşmalı oldukları çok sayıda sigorta şirketinin fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Trafik sigortasında çok fark etmese de kaskoda fiyatlar değişebiliyor.

Türkiye pazarının en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobili Tofaş Bursa fabrikasında üretilen Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy, kampanyalı olarak 106.900 TL fiyat etiketine sahip.

Türkiye pazarında satılan en uygun fiyatlı SUV unvanını 156.900 TL başlangıç fiyatına sahip 1.0 lt 100 beygirlik Dacia Duster kazanıyor.

ADRESE TESLİM OTO



Pandemi döneminde markalar müşterilerine hijyen kurallarına uyumlu, yetkili satıcıya gelmeden satış yapacak yöntemler geliştirdi. Bayileri arayıp, canlı bağlantı yardımıyla araç seçiminden kredi kullanmaya kadar her işlemi yaptıktan sonra dileyen müşterilere aracı adresie teslim edilebiliyor.