Renault Türkiye'de voltajı yükseltiyor

Tümüyle elektrikli Renault ZOE’nin üçüncü nesli Türkiye pazarındaki yerini aldı. İlk kez 2012 yılında Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ZOE, 60’tan fazla ödülün de sahibi. 30 bin çalışanın emeği olan Yeni Zoe, aynı zamanda 395 km’ye kadar ulaşan menziliyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ev tipi prizlerden de şarj olabilen 80 KW (108 beygir) motoruyla sürüş keyfini de destekleyen otomobilin yolcu bölmesindeki görünür parçalar dahil bütün bölümlerinde geri dönüştürülmüş sentetik malzemeler kullanıldı.

Yeni ZOE ilk kez Mod B, e-shifter, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni, kablosuz şarj ünitesi gibi yenilikleri de bünyesinde bulunduruyor. Otomobilde sürücünün fren pedalı kullanmasına neredeyse hiç ihtiyaç bırakmayan Mod B özelliği ilk kez kullanılıyor. Otomobil bu aya özel 349 bin 900 TL özel indirimli fiyatla satılıyor.

Satış şampiyonu ZEO gücümüze güç katacak

“Yeni ZOE gibi tüketicinin bir otomobilden beklediği her şeyi sunan elektrikli otomobiller giderek büyüyen pazarda gücümüze güç katacak” açıklaması yapan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Elektrikli araç pazarında referans noktası olan ZOE, ocak-kasım döneminde 84 binden fazla adetle Avrupa’da en çok satan elektrikli otomobil unvanını elinde bulunduruyor” diye konuştu.

