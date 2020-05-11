PSA'dan Opel Torbalı tesisine yeni görev

SÜMER DEMİRCİLER

Çatısı altında Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını barındıran Groupe PSA Türkiye, son dönemde yaptığı ataklarla dikkat çekiyor. Nisan ayında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 14 oranında daralan pazarda payını 16 puan artıran grup, elde ettiği yüzde 29’luk pazar payıyla ay bazında liderlik koltuğuna oturdu. İlk çeyrekte grup, toplam 25 bin 317 adet satışla (Peugeot 11.746, Opel 7.573, Citroen 5.815 ve DS 183) üst sıralara tırmandı. Özellikle Peugeot markası, 3008 ve 2008’in yükselen satış adetleriyle SUV sınıfında liderliğini bırakmıyor.

SALGINDA GÜÇLENİYOR



Kovid-19 salgınıyla birlikte iş yapış şartlarını hızla değiştirdiklerini ve hızlı kararlarla uygulamaya geçtiklerini vurgulayan Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, “Daralan pazara rağmen yeni dijital hizmetlerin devreye girmesiyle birlikte web site ziyaretçi sayımız rekor kırdı. Ayrıca, 11 bin 262 adet görüntülü görüşme ve yüzde 71 oranında kredi başvurusu gerçekleştirildi” dedi.

PROJELER DEVAM



Bu kapsamda hiçbir projenin ertelenmediğini veya iptal edilmediğini de aktaran Olivier Cornuaille, aksine salgın öncesinde planlanan yatırımların devreye alındığını kaydetti. Cornuaille: “Torbalı’daki arazimizi, tüm Groupe PSA markalarının ortak yedek parça dağıtım merkezi olarak faaliyete geçirdik. İstanbul’da üç markalı bayimiz Mepa’yı açtık. Son olarak Türkiye’deki ikinci DS STORE’u mayıs ayı itibariyle Ankara’da müşterilerimizin hizmetine sunduk” açıklaması yaptı.

KULLANILMAYAN BÖLÜM SATIŞTA

Opel’in 1989’da yüzde 100 yabancı sermayeyle kurulan üretim tesisi, 2000 yılına kadar Vectra modelini bantlardan çıkardı. Toplam 140 bin metrekare alana yayılan tesisin yıllık 10 bin adetlik kapasitesi bulunuyordu. Opel markasını General Motors’tan (GM) 2017’de 1.3 milyar euroya alan PSA, tesisin 66 bin metrekarelik kısmını satmak için görüşmeler yürütüyor. Daha önce 35 milyon TL fiyatla satışa çıkartılan arazi için özellikle tütün firmalarının ilgilendiği konuşuluyor.

SALGINDA TÜRKİYE ÇOK BAŞARILI



Avrupa’ya kıyasla Türkiye salgınla mücadelede çok daha başarılı diyen Olivier Cornuaille, “Türkiye KOVID-19 krizini çok iyi yönetiyor. Bir yabancı olarak benim gözümden durum bu. Bu krizin yönetilme şekli gerçekten çok etkileyiciydi. Fransa ile karşılaştırdığımda durum böyle“ dedi.

PAZAR TAHMİNİ 400 BİN ADET



Daha önce yıl sonu için 650-700 bin adetlik pazar tahmininde bulunduklarını belirten Cornuaille, planlamalarını 400 bin adet seviyesine göre yaptıklarını açıkladı. Cornuaille, “Önceliğimiz pazar payı veya liderlik değil, müşteri memnuniyeti“diye konuştu.

4 MARKA İÇİN GLOBAL LOJİSTİK ÜSSÜ OLUYOR



Bu yılın başında Peugeot, Citroen ve DS markalarına ait İstanbul’daki depoların İzmir Torbalı’ya taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesis lojistik üssü haline geldi. Toplam 18 bin metrekarelik kapalı alana ve 45 bin parça depolama kapasitesine sahip tesiste, markalara ait ithal parçaların yanı sıra, yedek parça, aksesuar ve sarf malzemeleri de stoklanıyor. Türkiye’nin her yerine 24 saat içinde parça ulaştırıldığını açıklayan Olivier Cornuaille, “Opel’in Torbalı arazisini Groupe PSA’nın Avrupa’daki stratejik yedek parça dağıtım deposu haline getirmeyi planlıyoruz. Projenin detayları ve yatırım miktarını yakında açıklamayı planlıyoruz” dedi.