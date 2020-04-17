Otomotivde yeniden üretim için hazırlık

SÜMER DEMİRCİLER



Küresel çapta etkisini hissettiren koronavirüs salgınıyla birlikte, 20 mart tarihinden itibaren ülkemizde de otomotiv üretimi zorunlu olarak durduruldu. Çalışanların sağlığını korumak, yedek parça tedariğinde yaşanan zorluklar ve düşen taleple birlikte ara verilen üretim, yavaş yavaş başlamaya hazırlanıyor.

MERCEDES BAŞLIYOR



Covid-19 salgınıyla birlikte 23 Mart’tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikası ve 28 Mart’ta Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretimi durduran Mercedes Benz-Türk, üretime tekrar dönmeye hazırlanıyor. Şirket, 20 Nisan’da Hoşdere, 24 Nisan tarihindeyse Aksaray’da üretime yeniden başlayacağını açıkladı. Aynı şekilde Honda Türkiye de Şekerpınar fabrikasında üretime 20 Nisan’da başlayacağını duyurdu. Fabrikalarda üretim Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan kurallara uyularak yapılacak.

BOSCH İŞBAŞI YAPIYOR



Ana sanayi dışında yan sanayi firmaları da üretime tekrar başlamak için planlarını açıklamaya başladı. Bosch Fren, Bursa’da ara verdiği üretime 17 Nisan’da önce düşük kapasiteli olarak başlayacağını açıkladı. 4 Mayıs tarihinden itibarense fabrikada tam kapasiteye geçilecek

İKİ FİRMA ÜRETİYOR



Yan sanayi firmalarının üretime başlaması, ana sektör için hayati önem taşıyor. Ülkemizde OSD’ye üye 14 ana üretici firma geçtiğimiz ay ortasından itibaren 13’ü kademeli olarak üretimi durdurmuştu. Yalnızca Hattat Traktör üretime devam ederken, son olarak Anadolu Isuzu da üretime kademeli olarak başlamıştı.

MAYISTA BANTLAR TAMAMEN DÖNECEK



Otomotiv ana sanayinde nisan sonu ve mayıs ayı başından itibaren kademeli olarak üretimin başlaması hedefleniyor. Toyota Adapazarı ve Tofaş Bursa fabrikası daha önce üretime başlamayı planladığı tarihi 4 mayıs olarak açıklamıştı. Oyak Renault, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye, Otokar ve Karsan da üretime bu ayın son haftasından itibaren başlayıp, mayıs ayıyla birlikte kademeli olarak yükseltmeyi planlıyor. Ülkemizde ana sanayide üretim yapan 12 fabrikanın şu ana kadar üretime verdiği arayla birlikte yaşanan kaybın 140 bin aracı geçtiği belirtiliyor. Fabrikalardaki toplam çalışan sayısıysa 50 bin kişiyi geçiyor. Benzer şekilde üretime ara verilen Avrupa’daki üretim kaybının da 1.5 milyon adet aracı geçtiği, kaybın bantların durduğu her hafta 300 bin adedi aştığı vurgulanıyor.