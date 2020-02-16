Otomotivde 'yerli üretim' payı yükseldi

Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63’ten yüzde 57’ye geriledi. Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirilen 76 bin 251 adetlik satışın 73 bin 441’i Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satışta ilk sırada yer aldı. Türkiye’de üretim tesisi kurması gündemde olan Volkswagen, ithal otomobil satışında ilk sırada yer aldı.