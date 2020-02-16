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  3. Otomotivde 'yerli üretim' payı yükseldi

Otomotivde 'yerli üretim' payı yükseldi

Otomotivde 'yerli üretim' payı yükseldi

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2018’de yüzde 37.1 iken, bu oran geçen yıl yüzde 43’e yükseldi.

Bu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı yüzde 63’ten yüzde 57’ye geriledi. Toplam otomotiv pazarında geçen yıl gerçekleştirilen 76 bin 251 adetlik satışın 73 bin 441’i Türkiye’de üretilen araçlardan oluşan Fiat, yerli satışta ilk sırada yer aldı. Türkiye’de üretim tesisi kurması gündemde olan Volkswagen, ithal otomobil satışında ilk sırada yer aldı. 


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